به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان آمل از کشف ماینر‌های غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال که با استفاده از انشعاب غیرمجاز از شبکه برق دولتی فعالیت می‌کردند، خبر داد.

سرهنگ مجید باقری جامخانه گفت: در راستای مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه برق و فعالیت واحد‌های استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال، مأموران انتظامی شهرستان آمل با همکاری کارشناسان اداره برق شهرستان آمل، موضوع شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، یک محل مورد استفاده برای استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان آمل تصریح کرد: در بازرسی از محل، ۱۲ دستگاه ماینر روشن که به صورت غیرمجاز در حال استخراج ارز دیجیتال بودند، کشف شد.

سرهنگ باقری جامخانه خاطرنشان کرد: برابر بررسی کارشناسان اداره برق، تجهیزات کشف‌شده با استفاده از انشعاب غیرمجاز و برق دولتی فعالیت می‌کردند که پس از قطع انشعاب غیرمجاز، دستگاه‌های استخراج رمزارز جمع‌آوری و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح شدند.

وی در پایان با تأکید بر برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از شبکه برق، گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و موضوع برای انجام مراحل قانونی در دست بررسی قرار گرفت.