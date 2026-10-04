



حمیدقنبری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ افزود: به سفرا و نمایندگان کشورمان در کشورهای مختف ماموریت داده شده تا نسبت به رفع گلوگاه هایی که منجر به تاخیر یا کاهش صادرات محصولات کشاورزی و باغی می شود، و همچنین توسعه بازارهای هدف صادراتی این محصولات اقدام کنند.

او ادامه داد: بخشی از این ماموریت با نشست و تعامل سفیران و مسئولان نمایندگی کشورمان با مسئولان کشورهای هدف پیگیری می شود.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امورخارجه در تشریح نهمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با موضوع صادرات محصولات کشاورزی و باغی گفت: به علت محدودیت های ایجاد شده، بازارهای هدف برخی از محصولات ما تغییر پیدا کرده که در این باره با همکاری دستگاه های مسئول از جمله وزارت جهاد کشاورزی و سفیران و نمایندگان ما در کشورهای مختلف مشکلات و ظرفیت ها این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

قنبری، ایستایی در مرزها و تاثیر بر کیفیت محصولات، تعرفه گذاری کشورهای هدف و رقابت برخی کشورها در اشغال سهم صادراتی محصولات کشاورزی کشورمان را از موضوعات مورد بررسی در این نشست بر شمرد و تصریح کرد: با هماهنگی و همکاری سفیران و نمایندگی های کشورمان با دستگاه های مسئول، سازوکارها و ماموریت هایی برای پیگیری این موضوعات در دستور کار قرارگرفته است.