به مناسبت هفته نیروی انتظامی، میز خدمت کارکنان انتظامی شهرستان مهریز با هدف پاسخگویی مستقیم به مسائل و مطالبات مردم در مسجد امام حسن مجتبی (ع) این شهرستان برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، به مناسبت هفته نیروی انتظامی، میز خدمت کارکنان انتظامی شهرستان مهریز با هدف پاسخگویی مستقیم به مسائل و مطالبات مردم در مسجد امام حسن مجتبی (ع) این شهرستان برپا شد. در این برنامه، جمعی از کارکنان انتظامی شهرستان مهریز با حضور در مسجد امام حسن مجتبی (ع)، ضمن دیدار و گفت‌و‌گو با شهروندان، به پرسش‌ها، درخواست‌ها و مسائل مطرح‌شده از سوی مردم در حوزه‌های انتظامی پاسخ دادند و راهنمایی‌های لازم را ارائه کردند.

این میز خدمت با هدف تقویت ارتباط چهره‌به‌چهره پلیس با مردم، تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات انتظامی و افزایش تعامل و مشارکت عمومی در تأمین امنیت و آرامش جامعه برگزار شد.

هفته نیروی انتظامی فرصتی برای تبیین خدمات و مأموریت‌های پلیس و تقویت پیوند میان مردم و مجموعه انتظامی در مسیر ارتقای امنیت پایدار است.