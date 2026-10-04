به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ مرتضی هادیان گفت: ماموران کلانتری ۱۳ شهر کلیشاد و سودرجان در پی دریافت اخباری مبنی بر انتقال غیر مجازسوخت از یک دستگاه اتوبوس به شهر‌های مرزی کشور، رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از این اتوبوس موفق شدند ۲ هزار و ۱۰۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع که به طرز ماهرانه‌ای داخل اتوبوس جاساز شده بود را کشف کنند.

وی ارزش سوخت مکشوفه را بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون ریال اعلام و گفت: در این رابطه اتوبوس توقیف و ۳ متهم شناسایی که با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.