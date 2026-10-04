به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ناصر عتباتی در حاشیه بازدید از ندامتگاه تهران بزرگ با حضور دادستان تهران و بیش از ۲۰۰ نفر از مدیران و مسئولان قضایی استان تهران افزود زمینه آزادی حدود ۳۰۰ زندانی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و قضایی فراهم شد.

وی گفت: در این بازدید که با هدف بررسی چهره‌به‌چهره وضعیت مددجویان، مشکلات قضایی و شرایط زندگی آنان در زندان انجام شد، آزادی ۱۶۰ زندانی به صورت قطعی محقق شده و وضعیت سایر زندانیان نیز در دست بررسی است تا در صورت احراز شرایط قانونی، زمینه آزادی آنان تا پایان وقت اداری فراهم شود.

عتباتی اقزود: همچنین با مشارکت خیرین، جمعی از خانواده‌های شهدا، هنرمندان و ورزشکاران و تأمین بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال، ۴۲ زندانی محکوم مالی که به دلیل ناتوانی در پرداخت محکومیت مالی در زندان بودند، آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در این بازدید، وضعیت قضایی زندانیان به صورت موردی بررسی و درباره افرادی که امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله مرخصی پایان حبس، جلب رضایت شکات و سایر تأسیسات ارفاقی را داشتند، تصمیمات لازم اتخاذ شد.

عتباتی اضافه کرد: همچنین مشکلات قضاایی و سایر مسائل مرتبط با وضعیت زندانیان نیز بررسی و برای رفع موارد مطرح‌شده، دستورات لازم به قضات و مدیران مربوط صادر شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اینکه بازدید از زندان‌ها باید به یک برنامه منظم و مستمر تبدیل شود، هدف از این اقدامات را علاوه بر کمک به مدیریت زندان‌ها، بررسی دقیق وضعیت زندانیان و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری عنوان کرد.

وی همچنین بر ضرورت حضور قضات و مدیران قضایی در زندان‌ها و آگاهی مستقیم از وضعیت زندانیان تأکید کرد تا در مواردی که قانون اجازه می‌دهد، از مجازات حبس و نگهداری در زندان کمتر استفاده شود و ظرفیت‌های قانونی مورد تأکید رئیس قوه قضاییه و پیش‌بینی‌شده در سند تحول و تعالی قوه قضاییه به کار گرفته شود.