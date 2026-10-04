مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران : حمایت از طرح‌های تعاونی و ایجاد اشتغال برای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از اولویت‌های این اداره‌کل در سال جدید است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: حمایت از طرح‌های تعاونی و ایجاد اشتغال برای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از اولویت‌های این اداره‌کل در سال جدید است.

علی‌اصغر حسینی شیروانی در دیدار با فرماندار عباس‌آباد بر ضرورت ارتباط مستمر مدیران دستگاه‌های اجرایی با مردم و تلاش برای رفع مسائل و مشکلات مناطق مختلف استان تأکید کرد.

وی با اشاره به بررسی مسائل حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی این شهرستان گفت: در این نشست، دیدگاه‌ها، مطالبات و انتظارات مردم منطقه بررسی شد و مقرر است با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط، مشکلات احتمالی پیگیری و برای رفع آنها اقدام شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، ایجاد اشتغال برای جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاهی را از اولویت‌های این اداره‌کل در سال جدید برشمرد و تصریح کرد: حمایت از طرح‌های تعاونی و فراهم‌کردن زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و گردشگری از برنامه‌های مورد توجه است.

حسینی شیروانی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری عباس‌آباد، سلمانشهر و کلارآباد بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و همکاری با سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی برای توسعه اقتصادی منطقه تأکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد با حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا و تقویت همکاری میان دستگاه‌های تخصصی، زمینه رونق تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در عباس‌آباد و دیگر مناطق استان فراهم شود.