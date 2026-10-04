

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سید میلاد تقوی پس از قهرمانی تیم ملی والیبال ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا با شکست ژاپن، اظهار داشت: این پیروزی و قهرمانی را به مردم شریف ایران و هواداران خوب والیبال که روز‌های سخت تیم ملی در طول سالی که گذشت را تحمل کردند، تبریک می‌گویم. این برد بسیار ارزشمند را به بازیکنان خوب و باغیرت تیم ملی و کادر فنی نیز تبریک می‌گویم. خدا را شاکریم که توانستیم برای چهارمین دوره متوالی از عنوان قهرمانی والیبال ایران در بازی‌های آسیایی دفاع کنیم؛ آن هم در ژاپن و در دیدار با تیم ملی ژاپن که در روز‌های خوب خود است، با تیمی جوان برابر این تیم قرار گرفتیم.

وی با بیان اینکه شاید الان زود باشد که بدون تحلیل بخواهیم درباره عملکرد تیم ملی صحبت کنیم، تصریح کرد: منطقی است که از عملکرد این تیم در لیگ ملت‌ها خیلی رضایت نداریم. معتقدم تیم ملی در قهرمانی آسیا تمام تلاش خودش را انجام داد و در فینال با فاصله خیلی نزدیکی نتیجه را واگذار کردیم. یادآوری می‌کنم که در والیبال مساوی نداریم، اما وقتی در چند ست پی‌درپی با فاصله دو امتیاز نتیجه را واگذار می‌کنیم، یعنی این دو تیم با هم مساوی هستند.

رئیس فدراسیون والیبال تأکید کرد: در هر صورت باید قبول کنیم که والیبال ژاپن روز‌های بسیار بسیار خوبی را پشت سر می‌گذارد. تیم ایران جوان است و نیازمند تجربه و تمرین بیشتری است و یقین دارم که ان‌شاءالله این بازیکنان خیلی زود می‌توانند جای نسل طلایی را پر کنند؛ نسلی که امید را به والیبال ایران برگرداند و امروز جایگاه فعلی والیبال را مدیون این بازیکنان هستیم.

تقوی با بیان اینکه مسابقات والیبال بازی‌های آسیایی با همه افت‌وخیزهایش در نهایت خوب به پایان رسید، گفت: همین که دل مردم ایران و هواداران شاد شد و خوشحال هستند، نعمت خوبی است. البته نگاه فدراسیون این است که باید تلاش بیشتری کنیم. به نظرم هنوز فرصت کافی برای رشد این تیم وجود دارد و پتانسیل بسیار بسیار خوبی دارد. در مجموع معتقدم که تیم ملی والیبال می‌توانست سال بهتری را پشت سر بگذارد، اما به بهترین نحوی که می‌توانست امسال را به پایان رساند و از این بابت خوشحال هستم.

وی با بیان اینکه والیبال راه طولانی در پیش دارد و سال آینده، سال بسیار سختی است که باید در قهرمانی جهان با تمام تلاش به میدان برویم، گفت: همین الان هم به نظرم دیر شده و باید خیلی زود دست به کار شویم. امیدوارم که ان‌شاءالله به‌زودی بتوانیم برنامه‌های تیم ملی را بعد از بررسی‌های دقیق کارشناسی به هواداران اعلام کنیم. من معتقدم که هنوز فرصت‌های خوبی برای راهیابی به المپیک داریم و این موضوع مهم‌ترین هدف فدراسیون است. باید تلاش بیشتری کنیم.

رئیس فدراسیون والیبال درباره عملکرد تیم‌های ملی والیبال زنان در سال ۱۴۰۵، گفت: در عرصه بانوان خیلی خوب کار کردیم. سال بسیار پرافتخاری برای والیبال زنان ایران بود. شاید هنوز به هدفی که برای والیبال زنان داشتیم، نرسیدیم، اما مسیر، مسیر بسیار خوبی بود و جا دارد به جامعه والیبال زنان ایران تبریک بگویم. زحمات زیادی کشیدند. سال آینده در تیم ملی زنان و رده‌های سنی سال پرکاری و پر برنامه‌ای داریم. امیدوارم که ان‌شاءالله بتوانیم به اهدافی که ترسیم کردیم، برسیم.

وی درباره عملکرد والیبال ساحلی ایران در رویداد‌های شش ماهه گذشته، گفت: در مورد ساحلی به نظرم می‌آید که نیازمند برنامه‌های جدی‌تری هستیم و به نظرم به تفکر نو در تیم‌های ملی برای تغییر نسل نیاز داریم. هنوز نمی‌توانم قطعی در موردش اظهار نظر کنم. باید برگردیم ایران و ان‌شاءالله جلساتی درباره والیبال ساحلی خواهیم داشت. اما بی‌شک الان با آنجایی که می‌خواستیم باشیم، فاصله داریم.

تقوی در جمع‌بندی عملکرد فدراسیون والیبال در رویداد‌های برون‌مرزی اظهار داشت: در مجموع فکر می‌کنم که به‌رغم همه فرازونشیب‌هایی که امسال پشت سر گذاشتیم، سال خوبی برای والیبال کشور بود. قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا، قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان، طلای بازی‌های آسیایی، نایب‌قهرمانی بازی‌های ساحلی آسیا و چهارمی ارزشمند تیم ملی زنان در آسیا که با غیرت به دست آمد، از جمله این افتخارات است. امسال ۱۳ مدال به دست آوردیم، آن هم در سالی که از نظر اقتصادی، اجتماعی و امنیتی سال دشواری برای والیبال بود. معتقدم که می‌توانیم نمره قبولی را به همه تیم‌های ملی والیبال بدهیم.

وی ادامه داد: جا دارد از همه همکار‌های خوبم در فدراسیون والیبال که واقعا شبانه‌روزی زحمت کشیدند، صمیمانه تشکر کنم. از بانک پارسارگاد، حامی مالی خوب والیبال، تشکر کنم. همچنین از وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک، به‌ویژه مقام عالی وزارت ورزش، جناب آقای دکتر دنیامالی، و معاونت‌های این وزارتخانه که انصافا حمایت‌های ویژه‌ای از فدراسیون والیبال کردند، تشکر و قدردانی کنم.

رئیس فدراسیون والیبال در پایان گفت: اعتقاد دارم نتایج بسیار خوبی در سالی که گذشت کسب کردیم، اما ظرفیت و پتانسیل والیبال بیشتر است و امیدوارم با حمایت هواداران خوب والیبال بتوانیم این مسیری را که شروع کردیم، به بهترین نحو ممکن ان‌شاءالله به انتها برسانیم.