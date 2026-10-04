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با آغاز هفته نیروی انتظامی بانوان یگانه ویژه استان فارس توان رزمی و عملیاتی خود را برای دانش آموزان دختران مقطع دبیرستان به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ حسن خضری فرمانده یگان ویژه فارس گفت: این نمایش برای نشان دادن توانمندی بانوان یگان رزمی برای بیش از ۸۰ دانش آموز مقطع متوسطه به شکل رزمی و خودرویی انجام شد تا دانش آموزان بدانند امنیت امروز جامعه در گرو تلاش زنان و مردان نیروی انتظامی است .
وی افزود: امسال شعار هفته نیروی انتظامی پلیس مجاهد، ایران سرافراز و ملت مبعوث است که نشان میدهد که مجاهدت پلیس برای سرافرازی ایران تا پای جان در کنار ملت مبعوث است.