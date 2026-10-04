به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در آیین نمادین «روز غنچه‌ها» که در مهدکودک و پیش‌دبستانی «بادبادک» شهر بوشهر برگزار شد با تبریک آغاز فصل تعلیم و تربیت به نوآموزان، خانواده‌ها و جامعه فرهنگیان استان، دوران کودکی و پیش‌دبستانی را یکی از مهم‌ترین مراحل شکل‌گیری شخصیت، مهارت‌ها و استعداد‌های کودکان دانست.

رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک آموزش و پرورش استان بوشهر نیز گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و برگزاری سراسری جشن غنچه‌ها، ۹ هزار و ۶۶۲ نوآموز دوره‌های پیش‌دبستانی وارد مهد‌های کودک این استان شدند.

معصومه امیری افزود: از مجموع کل نوآموزان ثبت‌نام‌شده در استان بوشهر، یک‌هزار و ۹۹۶ نفر در دوره پیش‌دبستانی یک و هفت‌هزار و ۷۴۷ نفر در دوره پیش‌دبستانی دو مشغول به آموزش شده‌اند.

وی درباره تعداد نوآموزان به تفکیک جنسیتی نیز اظهار کرد: از ۹ هزار و ۶۶۲ نوآموز، چهار هزار و ۶۶۹ نفر پسر و بقیه دختر هستند که در ۶۱۲ مرکز فعال پیش دبستانی آموزش‌های لازم را فرامی‌گیرند.

رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک آموزش و پرورش استان بوشهر بیان کرد: تا کنون ۷۶۵ مجوز مهد کودک و مراکز پیش‌دبستانی در استان بوشهر صادر شده که از این شمار ۱۵۳ مرکز در وضعیت غیرفعال قرار دارند.

وی درباره نحوه استقرار و فعالیت این واحد‌ها توضیح داد: بخش عمده کودکستان‌های فعال استان بوشهر با ۴۱۴ مرکز به‌شکل مستقل فعالیت می‌کنند که شامل ۳۲۹ مرکز شهری و ۸۵ مرکز روستایی است؛ همچنین ۱۰۶ مرکز ضمیمه مدارس دولتی شامل ۳۵ مرکز شهری و ۷۱ مرکز روستایی، ۸۵ مرکز ضمیمه مدارس غیردولتی متشکل از ۷۴ مرکز شهری و ۱۱ مرکز روستایی و ۶ مرکز نیز به‌صورت ضمیمه اداره‌ها و نهاد‌ها با ۴ مرکز شهری و ۲ مرکز روستایی خدمات آموزشی و پرورشی به نوآموزان ارائه می‌دهند.

امیری یادآور شد: دوره پیش‌دبستانی نقش زیربنایی و تعیین‌کننده‌ای در تقویت مهارت‌های زیستی، اجتماعی و زبانی کودکان پیش از ورود به پایه اول ابتدایی دارد و تلاش این اداره‌کل بر پوشش حداکثری و ارتقای شاخص‌های کیفی در مناطق شهری و روستایی استان متمرکز است.