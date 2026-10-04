مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: ۲۵ هزار نوآموز لرستانی در هزار و ۷۰۰ کودکستان سال تربیتی جدید را آغاز کردند.

به گزارش خبر گزاری صداو سیمای استان لرستان مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: همزمان با برگزاری جشن غنچه‌ها در سراسر کشور، ۲۵ هزار نوآموز لرستانی در هزار و ۷۰۰ کودکستان استان، سال تربیتی و یادگیری جدید را آغاز کردند.

سید عیسی سهرابی افزود: دوره اوان کودکی را زیربنای راهبردی تربیت نسل آینده دانست و بر ضرورت یادگیری همراه با نشاط و شادی تأکید کرد.

مراکزی که با مشارکت حدود دو هزار مربی، مسئولیت آموزش، پرورش و شکوفایی استعدادهای کودکان را بر عهده دارند.



