مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: ۲۵ هزار نوآموز لرستانی در هزار و ۷۰۰ کودکستان سال تربیتی جدید را آغاز کردند.
به گزارش خبر گزاری صداو سیمای استان لرستان ؛مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت:همزمان با برگزاری جشن غنچهها در سراسر کشور، ۲۵ هزار نوآموز لرستانی در هزار و ۷۰۰ کودکستان استان، سال تربیتی و یادگیری جدید را آغاز کردند. سید عیسی سهرابی افزود:دوره اوان کودکی را زیربنای راهبردی تربیت نسل آینده دانست و بر ضرورت یادگیری همراه با نشاط و شادی تأکید کرد.
مراکزی که با مشارکت حدود دو هزار مربی، مسئولیت آموزش، پرورش و شکوفایی استعدادهای کودکان را بر عهده دارند.