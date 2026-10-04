اجرای ساخت نخستین دوربرگردان غیرهمسطح همدان به ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و هدف از آن، روان‌سازی تردد در یکی از نقاط پرترافیک شهر عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، وحید علی ضمیر معاون فنی و امور زیر بنایی شهرداری همدان گفت: تقاطع ۱۳ آبان که پیش‌تر میدان پیشاهنگی بود، چهار سال قبل به تقاطع چراغدار تبدیل شد؛ اما مشکلات ترافیکی این محدوده همچنان ادامه دارد.

ابراهیم فارسی رئیس پلیس شهرستان همدان هم گفت: مجوز‌های اولیه اجرای پروژه صادر شده و ردیف بودجه آن نیز مشخص شده است؛ پیمانکار طرح نیز انتخاب شده است تا عملیات اجرایی آن آغاز شود.

مدیریت شهری امیدوار است احداث این دوربرگردان غیرهمسطح، به کاهش گره ترافیکی در تقاطع ۱۳ آبان و بهبود عبور و مرور در بلوار ولایت منجر شود.