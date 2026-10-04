به منظور ارتقای آمادگی در برابر حوادث و پیشگیری از بلایای طبیعی، مانور عملی ایمنی و مدیریت بحران در مدرسه شهید رحمانی روستای کرشت با برنامه‌ریزی بخشداری مرکزی پردیس و همکاری دهیاری کرشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این برنامه با حضور نمایندگان بخشداری، بهنام شکاری دهیار کرشت، حمید سیری مسئول فرهنگی دهیاری، مدیر مدرسه و با مشارکت واحد آموزش آتش‌نشانی پردیس و پایگاه بسیج خواهران اجرا گردید.

در این مانور، دانش‌آموزان با اصول واکنش صحیح در هنگام وقوع زلزله و آتش‌سوزی، حفظ آرامش و تخلیه ایمن آشنا شدند.

بهنام شکاری، دهیار کرشت، با تأکید بر ارکان پیشگیری، بر تداوم آموزش‌های ایمنی در مدارس روستا تأکید کرد. در پایان این برنامه که با هدف ارتقای تاب‌آوری محله برگزار شده بود، از عوامل اجرایی با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.