سالار نظامی‌خواه بازیکن جوان و مستعد فوتبال تبریز با عقد قرارداد رسمی یک ساله به تیم لیگ یک بنتونیت ارمنستان پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،سالار نظامی‌خواه هافبک ۲۱ ساله اهل کوجووار تبریز و از بازیکنان سابق تیم‌های پایه تراکتور و تیم لیگ برتری منجولا فلیپین با امضای قرارداد رسمی یک ساله به تیم فوتبال بنتونیت ارمنستان ملحق شد.

تیم بنتونیت که هم‌ اکنون در رتبه سوم جدول رده‌بندی این رقابت‌ها قرار دارد امیدوار است با حضور این بازیکن ایرانی روند موفق‌تری را در ادامه فصل تجربه کند.