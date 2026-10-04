مدیرعامل بانک مسکن از انعقاد قرارداد تسهیلاتی برای بیش از ۳۹۹ هزار واحد نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۲۰۵ هزار واحد نیز به مرحله فروش اقساطی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مدیرعامل بانک مسکن از انعقاد قرارداد تسهیلاتی برای بیش از ۳۹۹ هزار واحد نهضت ملی مسکن تا هفتم مهر امسال خبر داد.

حبیب‌الله خورسندیان گفت: از مجموع ۴۱۱ هزار و ۶۷۵ واحد معرفی‌شده به بانک، قرارداد تأمین مالی بیش از ۲۰۱ هزار میلیارد تومان منعقد شده است.

وی افزود: این میزان معادل حدود ۹۷ درصد واحدهای معرفی‌شده برای دریافت تسهیلات در بانک مسکن است.

مدیرعامل بانک مسکن سهم این بانک از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به سازندگان نهضت ملی مسکن را ۵۱ درصد اعلام کرد.

خورسندیان گفت: تاکنون بیش از ۲۰۵ هزار و ۸۱۸ واحد مسکونی به مرحله فروش اقساطی رسیده‌اند.

وی افزود: این تعداد حدود نیمی از واحدهای تأمین مالی‌شده از سوی بانک مسکن را شامل می‌شود.

به گفته مدیرعامل بانک مسکن، تاکنون ۱۵۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات به سازندگان نهضت ملی مسکن پرداخت شده است.

وی نسبت تسهیلات پرداخت‌شده به قراردادهای منعقدشده را ۷۹ درصد اعلام کرد.

خورسندیان همچنین از تزریق بیش از ۶۱۸ هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال سهم‌الشرکه به طرح‌های حمایتی و خودمالک شهری و روستایی در دولت چهاردهم خبر داد.

وی گفت: در این مدت برای طرح‌های حمایتی و خودمالک، ۳۱۱ هزار و ۶۰۱ میلیارد ریال تعهد مالی ایجاد شده است.

مدیرعامل بانک مسکن افزود: طی دو سال دولت چهاردهم، ۱۶۴ هزار و ۶۱ واحد مسکونی در بخش‌های حمایتی و خودمالکی تعیین تکلیف و تحویل شده است.

خورسندیان همچنین از کاهش قابل توجه ناترازی بانک مسکن در یک سال گذشته خبر داد.

به گفته وی، ناترازی این بانک که در آذر ۱۴۰۴ به ۱۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود، تا پایان شهریور امسال به ۵۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.

وی جذب منابع پایدار، وصول مطالبات و مدیریت منابع و مصارف را از عوامل مؤثر در کاهش شکاف اعتباری بانک مسکن عنوان کرد.

مدیرعامل بانک مسکن تأکید کرد: این بانک با تداوم تأمین مالی و تسریع در تکمیل طرح‌ها، نقش خود را در حمایت از بخش مسکن و خانه‌دار شدن متقاضیان ادامه خواهد داد.