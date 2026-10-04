نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد: خدمت خالصانه به مردم، انسان را به خداوند نزدیک می‌کند و زمینه‌ساز نزول عنایات الهی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آیت الله محمدرضا ناصری در دیدار فرمانده انتظامی استان یزد و جمعی از معاونان، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، از تلاش‌ها و زحمات کارکنان انتظامی در مسیر تأمین امنیت و خدمت به مردم قدردانی کرد. وی با آرزوی توفیق روزافزون برای مجموعه نیروی انتظامی، اظهار کرد: یکی از توصیه‌های همیشگی حضرت امام خمینی (ره)، حرکت در مسیر عدالت و رعایت تقوا بود و همه مسئولان و خدمتگزاران باید این مسیر را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد با تأکید بر اینکه خدمت به مردم باید با نیت الهی و برای رضای خدا صورت گیرد، افزود: توصیه حضرت امام خمینی (ره) همواره این بود که برای خدا کار کنید و تا می‌توانید به مردم خدمت کنید؛ چراکه خدمت خالصانه به مردم، انسان را به خداوند نزدیک می‌کند و زمینه‌ساز نزول عنایات الهی خواهد بود.

آیت‌الله ناصری با اشاره به نظارت دائمی خداوند بر اعمال انسان گفت: ما همواره در محضر خداوند هستیم و هر کاری که انجام می‌دهیم، مورد مشاهده و حسابرسی الهی قرار دارد؛ بنابراین باید در رفتار، عملکرد و تصمیم‌های خود مراقبت لازم را داشته باشیم.

وی در پایان، خدمت به مردم را نعمتی ارزشمند دانست و خاطرنشان کرد: باید خداوند را شاکر باشید که توفیق خدمتگزاری به مردم را به شما عطا کرده است و این فرصت را باید با اخلاص، تقوا و تلاش در مسیر عدالت مغتنم شمرد.