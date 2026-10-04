به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حوریه رستم‌زاد با بیان اینکه روزانه ۴۰ هزار مرسوله در سطح استان جابه جا می‌شود گفت: این مرسوله‌ها شامل ۲۰ هزار مرسوله وارده و ۲۰ هزار مرسوله صادره است که در این بخش، جزو هشت استان برتر کشور هستیم.

وی با بیان اینکه در تمام مدت جنگ، یک روز تعطیل نداشتیم و همه کارکنان پست استان پای کار بودند و توزیع مرسولات در این مدت بدون وقفه ادامه داشت، گفت: مرسولات پس از دریافت، مرحله به مرحله تا رسیدن به دست مشتری، قابل رصد و پیگیری در سامانه پست هستند.

وی همچنین از راه‌اندازی سرویس پستی جدید تحت عنوان «نشانیت» که مکان افراد را برای دریافت خدمت شناسایی می‌کند، خبر داد و افزود: این سرویس با دستور رئیس جمهور طراحی و اجرا شده تا ارائه خدمت به مردم مکان‌محور شود و افراد می‌توانند در این سرویس، احراز مکان را دریافت کنند.

مدیرکل پست گیلان با بیان اینکه آماده ایجاد و جذب بازار‌های صنایع دستی هستیم، اضافه کرد: پست گیلان در کنار بانوان روستایی و خودسرپرست برای بازاریابی محصولاتشان است؛ در این راستا، سامانه‌های ویژه‌ای طراحی شده و به زودی نمایشگاه صنایع دستی و فروشگاه‌های طرف قرارداد پست را در رشت برگزار می‌کنیم.

حوریه رستم‌زاد از تدوین اطلس مدارس استان گیلان با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خبر داد و گفت: هدف از تدوین اطلس مدارس، احصای وضعیت تمامی مدارس دولتی در استان است.

وی با بیان اینکه برای بازسازی ساختمان تاریخی پست در شهرداری رشت آماده هستیم، تصریح کرد: این طرح نیازمند اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان بوده و لذا به دنبال جذب شرکت‌های خصوصی برای سرمایه‌گذاری هستیم؛ ضمن اینکه این پروژه، ملی بوده و با تایید مدیرعامل پست ایران، عملیات بازسازی را اجرا خواهیم کرد به گونه‌ای که سازه آن حفظ شود.

وی همچنین با اشاره به روند پیشرفت طرح جی‌نف (پایگاه نشانی ملی ژئوکد شده است که امکان بررسی و صحت‌سنجی یک نشانی فیزیکی به همراه موقعیت و مختصات جغرافیایی آن را در کشور مقدور می‌کند)، با بیان اینکه رتبه استان در اجرای این طرح ملی از بیست‌وهفتم به هفدهم رسیده است، گفت: شاهد پیشرفت ۸۰ درصدی این طرح در استان هستیم و امیدواریم با کمک فرمانداران و نقش‌آفرینی جدی بخشداران و دهیاران و شهرداری‌ها، ۲۰ درصد باقی‌مانده را عملیاتی کنیم.