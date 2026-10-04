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جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

رئیس مجلس تاکید کرد تا زمانی که هفت شرط ما بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۲- ۱۵:۱۶
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برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، رئیس مجلس شورای اسلامی ، قالیباف ، جلسه علنی مجلس
 