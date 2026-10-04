رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست بر طراحی برنامه‌های مشترک با وزارت ورزش و جوانان برای مشارکت بیشتر جوانان در حل مسائل محیط‌زیستی و توسعه اشتغال سبز تأکید کرد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما ،شینا انصاری در دیدار با علیرضا رحیمی معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیت جوانان متخصص، خلاق و نوآور در حوزه محیط‌زیست تأکید کرد.

انصاری با اشاره به نقش جوانان در آموزش، ارتقای فرهنگ محیط‌زیستی، پایش و شناسایی مسائل و ارائه راهکار‌های نوآورانه، گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود تا توانمندی و ایده‌های جوانان در حل مسائل محیط‌زیستی به کار گرفته شود.

وی با اشاره به اهمیت حضور جوانان در رویداد‌ها و فرایند‌های بین‌المللی محیط‌زیستی افزود: با توجه به تبعات جنگ و اقتضائات دوران پساجنگ، باید از ظرفیت جوانان متخصص و توانمند بیش از گذشته استفاده کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی را از دیگر زمینه‌های مشارکت جوانان دانست و اظهار کرد: بسیاری از راهکار‌های نوآورانه محیط‌زیستی نیازمند حضور و ایده‌پردازی نسل جوان است.

انصاری همچنین بر شکل‌گیری همکاری مؤثر میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت ورزش و جوانان تأکید کرد و گفت: می‌توان در چند محور مشخص، برنامه‌هایی را طراحی کرد که علاوه بر اثرگذاری در داخل کشور، قابلیت ارائه در سطح بین‌المللی داشته باشد.

وی اشتغال سبز را یکی از ظرفیت‌های مهم همکاری دو دستگاه عنوان کرد و افزود: خانه‌های جوان و خانه‌های محیط‌زیست می‌توانند بستری برای شناسایی، حمایت و توسعه ایده‌های جوانان در حوزه محیط‌زیست باشند.

در این دیدار، علیرضا رحیمی معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز بر ضرورت عبور از اقدامات موردی و ایجاد ساختار‌های پایدار برای مشارکت جوانان در حوزه محیط‌زیست تأکید کرد.

وی تدوین تفاهم‌نامه مشترک میان وزارت ورزش و جوانان و سازمان حفاظت محیط‌زیست را یکی از راهکار‌های توسعه این همکاری دانست و گفت: ورزش و محیط‌زیست، آموزش، اشتغال سبز، فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند از محور‌های این تفاهم باشد.

رحیمی همچنین بر ساختارمند شدن آموزش محیط‌زیست و توانمندسازی جوانان برای تربیت رهبران آینده این حوزه تأکید کرد و افزود: ظرفیت روابط بین‌المللی جوانان و حضور آنان در برنامه‌های تبادل و فعالیت‌های داوطلبانه نیز می‌تواند به توسعه همکاری‌های محیط‌زیستی کمک کند.