

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محل برگزاری رقابت بحرین به علت ناامنی در منطقه خلیج فارس به مالزی تغییر کرد. نتایج این رقابت که در ۵۱ دور برگزار شد به این شرح است:

۱- مکس فرشتاپن از هلند - اتومبیل ردبول ۱:۴۷:۱۴:۸۰۸ ساعت

۲- کیمی آنتونلی از ایتالیا - مرسدس ۲:۳۰۷ ثانیه اختلاف

۳-لوئیز همیلتون از انگلیس - فراری ۴:۹۱۹ ثانیه اختلاف

۴-شارل لکلرک از موناکو - فراری ۷:۲۵۸ ثانیه اختلاف

۵-آیزاک آجار از فرانسه - ردبول ۸:۵۷۱ ثانیه اختلاف

۶-اسکار پیاستری از استرالیا - مک لارن ۹:۴۵۴ ثانیه اختلاف

...

۹- لاندو نوریس از انگلیس - مک لارن ۱۳:۹۹۳ ثانیه اختلاف

- جرج راسل از انگلیس و اتومبیل مرسدس در دور ۴۹ کناره گیری کرد.

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رده بندی کلی اتومبیل رانی فرمول یک قهرمانی جهان ۲۰۲۶ پس از شانزدهمین مرحله از ۲۲ مرحله فصل:

- الف: رانندگان:

۱- کیمی آنتونلی از ایتالیا ۳۲۰ امتیاز

۲- جرج راسل از انگلیس ۲۳۶،

۳- لوئیز همیلتون از انگلیس ۲۱۴،

۴- شارل لکلرک از موناکو ۱۹۱،

۵- لاندو نوریس از انگلیس ۱۸۸،

۶- مکس فرشتاپن از هلند ۱۸۸،

۷- اسکار پیاستری از استرالیا ۱۳۶

- ب: تیمی:

۱- مرسدس آلمان ۵۵۶ امتیاز

۲- فراری ایتالیا ۴۰۵،

۳- مک لارن مرسدس انگلیس ۳۱۶