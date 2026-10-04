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رقابت اتومبیل رانی فرمول یک جایزه بزرگ بحرین، شانزدهمین مرحله از رقابتهای قهرمانی جهان در پیست سپانگ مالزی برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محل برگزاری رقابت بحرین به علت ناامنی در منطقه خلیج فارس به مالزی تغییر کرد. نتایج این رقابت که در ۵۱ دور برگزار شد به این شرح است:
۱- مکس فرشتاپن از هلند - اتومبیل ردبول ۱:۴۷:۱۴:۸۰۸ ساعت
۲- کیمی آنتونلی از ایتالیا - مرسدس ۲:۳۰۷ ثانیه اختلاف
۳-لوئیز همیلتون از انگلیس - فراری ۴:۹۱۹ ثانیه اختلاف
۴-شارل لکلرک از موناکو - فراری ۷:۲۵۸ ثانیه اختلاف
۵-آیزاک آجار از فرانسه - ردبول ۸:۵۷۱ ثانیه اختلاف
۶-اسکار پیاستری از استرالیا - مک لارن ۹:۴۵۴ ثانیه اختلاف
...
۹- لاندو نوریس از انگلیس - مک لارن ۱۳:۹۹۳ ثانیه اختلاف
- جرج راسل از انگلیس و اتومبیل مرسدس در دور ۴۹ کناره گیری کرد.
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رده بندی کلی اتومبیل رانی فرمول یک قهرمانی جهان ۲۰۲۶ پس از شانزدهمین مرحله از ۲۲ مرحله فصل:
- الف: رانندگان:
۱- کیمی آنتونلی از ایتالیا ۳۲۰ امتیاز
۲- جرج راسل از انگلیس ۲۳۶،
۳- لوئیز همیلتون از انگلیس ۲۱۴،
۴- شارل لکلرک از موناکو ۱۹۱،
۵- لاندو نوریس از انگلیس ۱۸۸،
۶- مکس فرشتاپن از هلند ۱۸۸،
۷- اسکار پیاستری از استرالیا ۱۳۶
- ب: تیمی:
۱- مرسدس آلمان ۵۵۶ امتیاز
۲- فراری ایتالیا ۴۰۵،
۳- مک لارن مرسدس انگلیس ۳۱۶