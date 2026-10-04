سیدهادی موسوی‌نژاد، تهیه‌کننده رادیو و کارشناس فرهنگ عامه، با تشریح ابعاد و کارکرد‌های فرهنگ عامه (فولکلور)، ثبت، ضبط و بازتولید خلاقانه خرده‌فرهنگ‌ها و آیین‌های بومی را یکی از مهم‌ترین رسالت‌های رسانه ملی در مسیر تحکیم هویت و همبستگی ملی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدهادی موسوی‌نژاد، تهیه‌کننده رادیو و کارشناس فرهنگ عامه، با حضور در استودیو شبکه خبر با تعریف فرهنگ عامه به‌عنوان مجموعه‌ای از میراث، سنن و ادبیات شفاهیِ سینه‌به‌سینه رسیده، گفت: عناصر هویتی همچون گویش‌ها و لهجه‌های محلی، ضرب‌المثل‌ها، چیستان‌ها، اشعار بومی، نغمه‌های کار و کارآواها، بازی‌های محلی و آیین‌های سنتی و مذهبی مانند شبیه‌خوانی و تعزیه، بخش‌های اصلی فرهنگ بومی کشور را تشکیل می‌دهند که رسانه‌ها موظف به بازنمایی دقیق آن هستند.

وی با اشاره به تشابهات عمیق ساختاری در آیین‌های اقوام مختلف ایران از سیستان و بلوچستان تا آذربایجان افزود: نمایش این پیوند‌های فرهنگی در رسانه ملی، حس همبستگی و وحدت ملی را در میان اقوام تقویت می‌کند، همچنین بررسی مواردی نظیر ظرفیت‌های جهانی‌سازی عروسک‌های بومی و نماد‌های سنتی، ضرورت ورود به اقتصاد فرهنگ و تجاری‌سازی این دستاورد‌ها را دوچندان می‌سازد.

این تهیه کننده ، رادیو را به دلیل ماهیت شنیداری، «همزاد فرهنگ عامه» خواند و افزود: وظیفه رادیو افزون بر گردآوری و آرشیو میدانی مواریث کهن، بازتولید و به‌روزرسانی این مفاهیم متناسب با زیست نسل جوان است تا پیوند بین‌نسلی حفظ شود.

موسوی‌نژاد همچنین با اشاره به سابقه نزدیک به دو دهه‌ای برنامه تعاملی «هفت کوچه» در رادیو فرهنگ گفت: این برنامه با موضوع فرهنگ عامه از سال ۱۳۸۶ تاکنون با رویکرد تطبیقی و معرفی آداب، گویش‌ها (نظیر واژگان کهن روستای دهنمک سمنان) و آیین‌های نوروزی و بهاره (همچون تکم‌خوانی زنجان) روی آنتن رفته و روز‌های پنجشنبه و جمعه از ساعت ۹ تا ۱۱ پخش می‌شود و تقریبا دور ایران را سفر کردیم و تا آنجا که توانستیم از فرهنگ مردم گفتیم و ثبت و ضبط کردیم و آرشیو بسیار خوبی هم داریم و حمایت خوب مدیران­ موجب قوام و ادامه دار بودن برنامه شده است.

وی در پایان با تأکید بر لزوم حضور کارشناسان تخصصی فرهنگ عامه در کنار تیم‌های تولید سینما و سریال‌های داستانی تلویزیون، افزود: بهره‌گیری از گنجینه مثل‌ها، افسانه‌ها و قصه‌های بومی، ضامن غنا و توفیق آثار نمایشی است؛ رویکردی که در جدول پخش رادیو فرهنگ با شعار «شبکه فرهنگ، شبکه زندگی» و تحول در برنامه‌های خانواده‌محور و صبحگاهی با جدیت دنبال می‌شود.