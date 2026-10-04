مدیرکل زندان‌های استان تهران با اشاره به وضعیت استان در شاخص‌های ۱۸گانه ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها، بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری و کوتاه شدن مدت ماندگاری زندانیان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسینی در نشست مدیران قضایی استان با رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با بررسی دقیق این شاخص‌ها مشخص شده است که در برخی حوزه‌ها، با اصلاح رویه‌ها و استفاده بهتر از داده‌های آماری می‌توان در مدت کوتاهی شاهد بهبود وضعیت استان بود.

وی یکی از مهم‌ترین موضوعات قابل پیگیری را کاهش ماندگاری زندانیان و متهمان در زندان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر حدود سه هزار نفر از افراد، ماندگاری کمتر از سه روز دارند که این موضوع نیازمند بررسی و اتخاذ تدابیر مناسب است.

این مسئول قضایی گفت: در برخی استان‌ها میزان ماندگاری متهمان به کمتر از سه روز رسیده و این روند سال‌ها حفظ شده است؛ بنابراین می‌توان با استفاده از تجربه این استان‌ها و همکاری دادستان‌ها، قضات و مسئولان قضایی، این شاخص را در استان نیز بهبود داد.

وی با اشاره به اینکه رفت‌وآمد و ترخیص شناور زندانیان در روز‌های پایانی هفته، برنامه‌ریزی مجموعه زندان‌ها را با دشواری مواجه می‌کند، اظهار کرد: کاهش ماندگاری زیر سه روز می‌تواند علاوه بر بهبود شاخص‌های عملکردی، به اجرای بهتر برنامه‌های اصلاحی و تربیتی در زندان‌ها نیز کمک کند.

حسینی، ارائه تحلیل‌های دقیق و مستمر از وضعیت جمعیت کیفری را ضروری دانست و گفت: از ماه آینده، اطلاعات و داده‌های آماری به صورت تحلیلی و دقیق در اختیار دادستان‌های حوزه‌های قضایی و مسئولان مربوط قرار خواهد گرفت تا تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها بر اساس آمار و اطلاعات دقیق انجام شود.

وی همچنین از همکاری رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه کاهش جمعیت کیفری قدردانی کرد.

او در ادامه با اشاره به حضور مسئولان قضایی در زندان‌ها و بررسی مشکلات زندانیان گفت: هدف این اقدامات، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات زندانیان و فراهم کردن زمینه آزادی افرادی است که امکان بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها را دارند.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری دادستان‌ها، قضات، معاونان و مسئولان حوزه‌های قضایی، شاخص‌های مربوط به جمعیت کیفری استان در ماه‌های آینده به شکل محسوسی بهبود یابد.