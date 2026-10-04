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نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس و استاندار بوشهر از واحدهای آسیبدیده پارس جنوبی بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بوشهر؛ علی نیکزاد نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، حجتالاسلام موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس، ارسلان زارع استاندار بوشهر و مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از پالایشگاهها و واحدهای آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم بازدید و در جریان آخرین وضعیت بازسازی این واحدها قرار گرفتند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در پایان این بازدید در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار صداوسیما با قدردانی از عملکرد و فعالیتهای استاندار بوشهر، همکاریها و پیگیریهای نماینده مردم جنوب استان و تلاشهای شبانهروزی تلاشگران صنعت نفت و گاز، گفت: دشمن آمریکایی صهیونیستی در ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ حملهای ددمنشانه را علیه استان بوشهر بهعنوان کانون تأمین حداقل ۷۰ درصد گاز کشور انجام داد و پالایشگاههای مختلف از جمله پالایشگاه چهارم را مورد هدف قرار داد.
علی نیکزاد با اشاره به نیت شوم دشمن از این اقدام خصمانه افزود: هدف اصلی متجاوزان این بود که پیشرفت کشور را متوقف کرده و ملت ایران را به عقب بازگردانند؛ اما دشمنان از منطق، غیرت، شرف و ایستادگی ملت ایران و نیروهای جهادی بیخبر بودند و از نخستین ساعات پس از حادثه، مجاهدتی خاموش، اما پرثمر توسط متخصصان و کارکنان خدوم آغاز شود.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت بازسازی این پالایشگاه اضافه کرد: با مجاهدت مخلصانه جهادگران و بهرهگیری از توان و تخصص داخلی، هماکنون پالایشگاه چهارم بیش از ۵۰ درصد به مدار تولید بازگشته است و تمام برنامهریزیها و تلاشهای میدانی بر این متمرکز شده تا پاییز و زمستان امسال هم با همکاری مردم، پشت سر بگذاریم.
نیکزاد، صرفهجویی و مدیریت مصرف را یک رسالت جمعی دانست و تأکید کرد: امروز صرفهجویی و مصرف بهینه یک نیاز و ضرورت ملی است تا با همراهی و همکاری آحاد ملت بزرگ ایران، دوشادوش فرزندان خود در شرکتهای ملی نفت و گاز و مجموعههای پالایشگاهی، این مقطع حساس با موفقیت سپری شود.
او با تجلیل از ایثار کارگران، مهندسان و نیروهای فنی تأکید کرد: فعالان صنعت نفت و گاز در کنار نیروهای مسلح سرافراز و ملت غیور ایران، نشان دادند که برای عزت، شرف و استقلال کشور تا پای جان ایستادهاند؛ اقدام خصمانه بمباران تأسیسات صنعتی و پالایشگاهی در هیچ منطق نظامی جایگاهی ندارد و تلاشی نافرجام برای برهمزدن چرخه اقتصادی کشور بود که با غیرت ایرانی به شکست انجامید.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم هوشیاری و همبستگی ملی گفت: ما در میدان رویارویی با دشمنی نامرد هستیم، اما ایستادگی ما مردانه و مقتدرانه است؛ بیتردید هرآنچه را که دشمن به خیال باطل خود تخریب کرده، با اراده، توانمندی و غیرت متخصصان و جوانان ایرانی، در کوتاهترین زمان ممکن بسیار بهتر، مستحکمتر و کارآمدتر از گذشته ساخته خواهد شد.