به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بوشهر؛ علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس، ارسلان زارع استاندار بوشهر و مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از پالایشگاه‌ها و واحد‌های آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم بازدید و در جریان آخرین وضعیت بازسازی این واحد‌ها قرار گرفتند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان این بازدید در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار صداوسیما با قدردانی از عملکرد و فعالیت‌های استاندار بوشهر، همکاری‌ها و پیگیری‌های نماینده مردم جنوب استان و تلاش‌های شبانه‌روزی تلاشگران صنعت نفت و گاز، گفت: دشمن آمریکایی صهیونیستی در ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ حمله‌ای ددمنشانه را علیه استان بوشهر به‌عنوان کانون تأمین حداقل ۷۰ درصد گاز کشور انجام داد و پالایشگاه‌های مختلف از جمله پالایشگاه چهارم را مورد هدف قرار داد.

علی نیکزاد با اشاره به نیت شوم دشمن از این اقدام خصمانه افزود: هدف اصلی متجاوزان این بود که پیشرفت کشور را متوقف کرده و ملت ایران را به عقب بازگردانند؛ اما دشمنان از منطق، غیرت، شرف و ایستادگی ملت ایران و نیرو‌های جهادی بی‌خبر بودند و از نخستین ساعات پس از حادثه، مجاهدتی خاموش، اما پرثمر توسط متخصصان و کارکنان خدوم آغاز شود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت بازسازی این پالایشگاه اضافه کرد: با مجاهدت مخلصانه جهادگران و بهره‌گیری از توان و تخصص داخلی، هم‌اکنون پالایشگاه چهارم بیش از ۵۰ درصد به مدار تولید بازگشته است و تمام برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌های میدانی بر این متمرکز شده تا پاییز و زمستان امسال هم با همکاری مردم، پشت سر بگذاریم.

نیکزاد، صرفه‌جویی و مدیریت مصرف را یک رسالت جمعی دانست و تأکید کرد: امروز صرفه‌جویی و مصرف بهینه یک نیاز و ضرورت ملی است تا با همراهی و همکاری آحاد ملت بزرگ ایران، دوشادوش فرزندان خود در شرکت‌های ملی نفت و گاز و مجموعه‌های پالایشگاهی، این مقطع حساس با موفقیت سپری شود.

او با تجلیل از ایثار کارگران، مهندسان و نیرو‌های فنی تأکید کرد: فعالان صنعت نفت و گاز در کنار نیرو‌های مسلح سرافراز و ملت غیور ایران، نشان دادند که برای عزت، شرف و استقلال کشور تا پای جان ایستاده‌اند؛ اقدام خصمانه بمباران تأسیسات صنعتی و پالایشگاهی در هیچ منطق نظامی جایگاهی ندارد و تلاشی نافرجام برای برهم‌زدن چرخه اقتصادی کشور بود که با غیرت ایرانی به شکست انجامید.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم هوشیاری و همبستگی ملی گفت: ما در میدان رویارویی با دشمنی نامرد هستیم، اما ایستادگی ما مردانه و مقتدرانه است؛ بی‌تردید هرآنچه را که دشمن به خیال باطل خود تخریب کرده، با اراده، توانمندی و غیرت متخصصان و جوانان ایرانی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن بسیار بهتر، مستحکم‌تر و کارآمدتر از گذشته ساخته خواهد شد.