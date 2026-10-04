نخستین باشگاه آموزش «بولدرینگ» استان تهران، عصر امروز با حضور مسئولان ورزشی و هیئت کوهنوردی استان تهران در روستای باغکمش شهرستان پردیس افتتاح شد؛ رویدادی که می‌تواند این روستای کوهپایه‌ای را به قطب جدید گردشگری ورزشی پایتخت تبدیل کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخستین باشگاه آموزش صخره‌نوردی در رشته «بولدرینگ» در روستای باغکمش،باحضور ایرجی رئیس هیئت کوهنوردی استان تهران، ،داورزنی رئیس اداره ورزش و جوانان نمایندگان بخشداری مرکزی ،سهراب شکاری عضو شورای اسلامی باغکمش،جواد چراغی قهرمان کوهنوردی،نمایندگان دهیاری و جمعی از اهالی روستا افتتاح شد.

بولدرینگ یکی از رشته‌های سنگ‌نوردی است که درمسیرهای کوتاه و فنی، بدون نیاز به طناب و با استفاده از تشک‌های ایمنی انجام می‌شود و بر قدرت، تعادل، تمرکز و مهارت بدنی تکیه دارد.

این باشگاه به همت پیمان حاجی‌حسینی از جوانان ورزشکار و کوهنورد روستای باغکمش راه‌اندازی شده است؛ اقدامی که می‌تواند زمینه‌ساز آموزش حرفه‌ای، شناسایی استعدادهای ورزشی و توسعه ورزش‌های کوهستانی در این روستا باشد.

روستای باغکمش با برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی و کوهستانی، از ظرفیت قابل توجهی در حوزه کوهنوردی و گردشگری ورزشی برخوردار است و حضور چهره‌های شناخته‌شده کوهنوردی کشور همچون جواد چراغی و حسین چراغی، بخشی از ظرفیت ارزشمند ورزشی این روستا به شمار می‌رود.

راه‌اندازی این باشگاه در راستای محله‌محوری و بهره‌گیری از ظرفیت جوانان، با هدف توسعه ورزش، ایجاد نشاط اجتماعی و فراهم‌کردن زمینه آموزش و پرورش استعدادهای ورزشی انجام شده و می‌تواند آغازی برای شکل‌گیری فعالیت‌های حرفه‌ای‌تر در حوزه ورزش‌های کوهستانی و گردشگری ورزشی در باغکمش باشد.