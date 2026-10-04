معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از پایش روند اجرای طرح‌های مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و طرح مسکن کارگری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، حبیب‌الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تعهد دولت برای اجرای ۸۵۰ هزار واحد مسکونی گفت: از این میزان، ۲۵۰ هزار واحد مربوط به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و روند اجرای این واحدها در استان‌های مختلف در حال پیگیری و پایش است.

وی افزود: در بسیاری از استان‌ها پیشرفت طرح ها مناسب است و امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده، اهداف تعیین‌شده محقق شود. البته در برخی استان‌ها نیز مشکلاتی وجود داشت که بنیاد مسکن و مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها توضیحات لازم را ارائه کردند.

طاهرخانی ادامه داد: در برخی استان‌ها ظرفیت مربوط به دهک‌های هدف هنوز فعال نشده بود که بر تسریع در فعال‌سازی این ظرفیت‌ها و پیشبرد مناسب طرح ها تأکید شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به اجرای طرح مسکن کارگری گفت: سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای برای اجرای مسکن کارگری با محوریت صنایع به امضا رسید و در مراحل مختلف، اراضی مورد نیاز به صنایع اختصاص داده شد.

وی بیان کرد: در برخی موارد، نبود نقشه‌های آماده‌سازی فاز دوم اراضی، مسائل مربوط به تسهیلات و برخی موضوعات مرتبط با همکاری صنایع، موجب تأخیر در اجرای طرح ها شده است.

طاهرخانی با اشاره به اینکه بسیاری از اراضی در حال حاضر در مرحله آماده‌سازی قرار دارند، گفت: در برخی طرح ها عملیات ساختمانی نیز آغاز شده، اما تعدادی از صنایعی که زمین به آنها اختصاص یافته، تاکنون اقدام اجرایی مشخصی انجام نداده‌اند.

وی افزود: مقرر شد برای صنایعی که تاکنون اقدامی برای اجرای طرح های مسکن کارگری انجام نداده‌اند، فرصت محدودی در نظر گرفته شود و جلساتی با آنها برگزار شود تا دلایل تأخیر بررسی و روند اجرای پروژه‌ها تسریع شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: تأمین زمین و واگذاری آن یکی از وظایف اساسی وزارت راه و شهرسازی است و انتظار می‌رود صنایع نیز برای تأمین یکی از نیازها و مطالبات اصلی کارگران، پای کار اجرای طرح مسکن کارگری بیایند.