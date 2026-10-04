وی با اشاره به بر بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص در این پایگاه‌ها گفت: تمامی مشاوران مستقر در این پایگاه‌ها، از متخصصان مجرب و آموزش‌دیده آموزش و پرورش هستند که با اشراف کامل بر آخرین ضوابط، مقررات و تغییرات پذیرش دانشجو، آماده راهنمایی و ارائه خدمات به داوطلبان هستند.

سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: خدمات این پایگاه‌ها همزمان با اعلام رسمی زمان انتخاب رشته توسط سازمان سنجش و مراجع ذی‌ربط آغاز خواهد شد و متقاضیان می‌توانند تا پایان مهلت قانونی، با مراجعه به این پایگاه‌ها از راهنمایی‌های مشاوران بهره‌مند شوند.