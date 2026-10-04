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سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه از فعالیت ۳۴ پایگاه تخصصی انتخاب رشته کنکور سراسری در سطح نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان برای ارائه خدمات مشاورهای به داوطلبان خبر داد.
به گزارش خبر گزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فضلالله پرنوره با اشاره به ایجاد ۳۴ پایگاه انتخاب رشته کنکور سراسری در استان، افزود: این پایگاهها با هدف ارائه خدمات مشاورهای تخصصی، تحلیل دقیق وضعیت تحصیلی داوطلبان، شناخت صحیح گزینههای پیشرو، کاهش سردرگمی و نگرانی خانوادهها و در نهایت فراهمکردن بستری مناسب برای یک انتخاب آگاهانه در سطح استان فعال شدهاند.
وی با اشاره به بر بهرهگیری از نیروی انسانی متخصص در این پایگاهها گفت: تمامی مشاوران مستقر در این پایگاهها، از متخصصان مجرب و آموزشدیده آموزش و پرورش هستند که با اشراف کامل بر آخرین ضوابط، مقررات و تغییرات پذیرش دانشجو، آماده راهنمایی و ارائه خدمات به داوطلبان هستند.
سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: خدمات این پایگاهها همزمان با اعلام رسمی زمان انتخاب رشته توسط سازمان سنجش و مراجع ذیربط آغاز خواهد شد و متقاضیان میتوانند تا پایان مهلت قانونی، با مراجعه به این پایگاهها از راهنماییهای مشاوران بهرهمند شوند.