به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نخستین روز فعالیت سالن اصلی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در حالی دنبال می‌شود که برنامه‌های این روز، انواع متنوعی از آثار کوتاه، پویانمایی، مستند و فیلم‌های بلند داستانی را در کنار نشست‌های تخصصی و رسانه‌ای دربرمی‌گیرد و داوران کودک و نوجوان نیز از امروز وارد فرآیند تماشای آثار بخش مسابقه می‌شوند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰، مسابقه فیلم‌های کوتاه و پویانمایی بخش نخست در سالن سینما برگزار شد، فیلم سینمایی کوچ به کارگردانی محمد اسفندیاری در سالن بلاک‌باکس روی پرده رفت و فیلم بین‌المللی بمزی نیز در سالن نشست‌های علمی نمایش داده شد.

در ادامه و از ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰، فیلم یکی میاد دنبالم به کارگردانی سیدجواد هاشمی در سالن سینما اکران شد و دومین بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه و پویانمایی در سالن بلاک‌باکس به نمایش درآمد، همزمان، نشست هم‌اندیشی دبیرخانه جشنواره با فیلمسازان حوزه پویانمایی و هوش مصنوعی در سالن نشست‌های علمی برگزار شد.

از ساعت ۱۴:۳۰ نیز بخش مهم برنامه‌های روز نخست با نمایش آثار برای داوران کودک و نوجوان دنبال شد، در این بخش، پویانمایی نابغه و دیو سنگی به کارگردانی رسول آذرگون در سالن اصلی برای داوران کودک نمایش داده شد و پویانمایی بادبادک‌ها به کارگردانی و تهیه‌کنندگی الهام ابراهیمی نیز به طور همزمان برای داوران نوجوان دختر و پسر در سالن‌های سینما و بلاک‌باکس روی پرده رفته است، مسابقه فیلم مستند بخش نخست نیز در سالن نشست‌های علمی برگزار شد.

همزمان با نمایش آثار، از ساعت ۱۶ تا ۱۷ نشست رسانه‌ای فیلم نابغه و دیو سنگی در سالن نشست‌های رسانه‌ای و نشست رسانه‌ای فیلم بادبادک‌ها در سالن نشست‌های علمی برگزار خواهد شد.

برنامه عصرگاهی جشنواره از ساعت ۱۷ تا ۱۸ با نمایش دوباره یکی میاد دنبالم برای داوران کودک، نمایش کوچ برای داوران نوجوان پسر و دختر و برگزاری کارگاه تخصصی بازی جلوی دوربین با تدریس سیاوش چراغ‌پور ادامه می‌یابد، در این بخش، کوچ برای داوران نوجوان پسر در سالن سینما و برای داوران نوجوان دختر در سالن بلاک‌باکس نمایش داده می‌شود.

آخرین بخش برنامه روز نخست نیز از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹ به نشست‌های رسانه‌ای اختصاص دارد و نشست رسانه‌ای فیلم یکی میاد دنبالم در سالن نشست‌های رسانه‌ای و نشست رسانه‌ای فیلم کوچ در سالن نشست‌های علمی برگزار خواهد شد.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان برگزار می‌شود و برنامه سالن اجلاس اصفهان در روز نخست، علاوه بر نمایش آثار رقابتی، بخشی از ظرفیت جشنواره را به تعامل مستقیم فیلمسازان، رسانه‌ها و داوران کودک و نوجوان اختصاص داده است.