بیست‌وسومین یادواره ۱۵ تن از شهدای والامقام روستای گل‌افشان از توابع شهرستان قائم‌شهر، با حضور پرشور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و مردم ولایت‌مدار این منطقه برگزار شد.

نبه گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،ماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بیست‌وسومین یادواره ۱۵ شهید والامقام روستای گل‌افشان قائم‌شهر، با تأکید بر اینکه نبرد امروز نبرد اراده‌ها و تاب‌آوری است، گفت: حضور معجزه‌آسای ملت بصیر ایران در صحنه، معادلات نظامی و محاسبات جبهه استکبار را درهم شکست و دشمن را در باتلاق رویارویی با این ملت زمین‌گیر کرد.

محمودی، در این مراسم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای گرانقدر، یادواره‌های شهدا را مایه تذکر و دانشگاه انسان‌سازی دانست و اظهار داشت: ملت بزرگ ایران در بزنگاه‌های تاریخی ثابت کرده‌اند که تکیه‌گاه اصلی نظام اسلامی، ایمان راسخ به نصرت الهی و پیوند ناگسستنی با آرمان‌های شهدا و ولایت است.

وی با اشاره به توطئه‌های ناکام جبهه مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: دشمنان با تصور اینکه می‌توانند در مدت چند روز کار انقلاب و ساختار این کشور را تمام کنند، تمام توان نظامی، تسلیحاتی و رسانه‌ای خود را به میدان آوردند؛ اما خلق میدانی نوین از سوی مردم بصیر که همان «میدان حضور، انسجام ملی و ایستادگی در خیابان‌ها» بود، به نیروهای مسلح و مدافعان امنیت کشور قدرتی مضاعف بخشید تا دست برتر جمهوری اسلامی ایران به رخ جهان کشیده شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دشمن که در میدان تقابل نظامی مستأصل و زمین‌گیر شده، اکنون به جنگ روانی و ایجاد شبهه روی آورده است؛ اما ملت آگاه ایران نشان داده‌اند تاب‌آوری و مقاومت‌شان در دفاع از ارزش‌ها تزلزل‌ناپذیر است.

محمودی در پایان با قدردانی از ایثارگری‌های آحاد جامعه، به مسئولان گفت: مردم همواره در خط مقدم وفاداری و فداکاری بوده‌اند؛ امروز رسالت تک‌تک مسئولان در هر مسند و جایگاهی این است که منادی عزت و اقتدار نظام باشند و از مخابره هرگونه پالس ضعف به اردوگاه دشمن پرهیز کنند.