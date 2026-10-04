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فرمانده انتظامی استان خوزستان از دستگیری دو کلاهبردار حرفهای با بیش از ۹۰ نفر شاکی در شهرستان ایذه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار سید محمود میرفیضی فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: پس از اعلام شکایت چند نفر از شاکیان درباره افرادی که با وعدههای فریبنده مبالغ کلان از آنها در شهرستان ایذه دریافت کرده بودند، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و دو متهم اصلی شناسایی شدند.
وی افزود: ماموران پلیس پس از شناسایی مخفیگاه متهمان با هماهنگی قضائی و در عملیاتی غافلگیرانه، هر دو نفر را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان خوزستان ادامه داد: متهمان در مواجهه با ادله و مستندات ارائهشده از سوی پلیس و شکات، تاکنون به ۹۳ مورد کلاهبرداری با مبلغی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتراف کردند.
سردار میرفیضی با بیان اینکه متهمان با وعدههای فریبنده، اعطای سودهای کلان و دیگر شگردهای فریبکارانه، اقدام به کلاهبرداری از افراد و تحصیل مال نامشروع میکردند، تصریح کرد: افراد دستگیرشده برای انجام مراحل قانونی پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.