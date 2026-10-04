امام جمعه تبریز با تاکید بر جایگاه والای امنیت غذایی در تعالیم اسلامی گفت: مقوله تغذیه در اسلام صرفاً تامین نیاز‌های زیستی نیست سلامت جسمی و پاکیزگی شرعی غذا، پیوندی ناگسستنی با رشد معنوی و سلامت روانی فرد و جامعه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری اصل در دیدار صمیمی با روحانیون، ناظرین شرعی و کارشناسان حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ضمن قدردانی از تلاش‌های فعالان سنگر تولید و نظارت غذایی، به تبیین رسالت‌های فقهی، فرهنگی و نظارتی در این حوزه پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری اصل با اشاره به اهمیت روزافزون امنیت غذایی در سطح جهانی و نظام اسلامی اظهار داشت: تولید و تامین غذا گام نخست است، اما آنچه تعالیم اسلام بر آن اصرار می‌ورزد، برخورداری جامعه از غذای سالم و حلال است. غذای مصرفی مردم نباید کوچکترین آسیب و ضرری برای سلامت جسم داشته باشد؛ بر اساس موازین فقهی، اضرار به خود امری مذموم و در احکام شرعی مورد نهی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: افزون بر سلامت ظاهری، بعد معنوی غذا نیز نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت و روحیات انسان دارد. لقمه حلال، منشا صفا و تعالی دل و آمادگی برای پذیرش حقایق الهی است و در نقطهٔ مقابل، شبهه‌ناکی در غذا می‌تواند بر رفتار و اخلاق نسل‌ها اثرات جبران‌ناپذیری بگذارد.

امام جمعه تبریز با تاکید بر ضرورت نظارت مستمر و دقیق بر فرآیند ذبح شرعی در کشتارگاه‌ها افزود: ناظران شرعی و ذابحان محترم امانت‌دارِ سلامت دینی جامعه هستند. نباید شروط شرعی ذبح، به‌ویژه ذکر نام مبارک الهی (بسم‌الله) و رعایت جهات فقهی را امری صوری تلقی کرد؛ تک‌تک این ضوابط حکم الهی و دارای آثار تکوینی است.

وی تصریح کرد: روش تذکر و نظارت ناظران شرعی باید با مهر، سعه‌صدر و تبیین احکام باشد. اگر ذابحی از روی غفلت در امری کوتاهی می‌کند، با لحن برادرانه و استدلال، فلسفه و اثر معنوی کار برای وی روشن شود تا پایبندی درونی و انگیزهٔ قلبی برای رعایت احکام تقویت گردد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به فریضه واجب زکات در بخش کشاورزی و دامداری بیان داشت: زکات مایهٔ برکت، پاکیزگی و فزونی اموال است. لازم است روحانیون و مسئولان حوزه کشاورزی بیش از پیش در تبیین برکات دنیوی و اخروی پرداخت زکات در میان کشاورزان و باغداران تلاش کنند.

وی با تاکید بر اولویت مصرف زکات در مناطق بومی تصریح کرد: شایسته است درآمد‌های حاصل از زکات در همان منطقه و برای دستگیری از نیازمندان و عمران طرح های محلیِ خود روستا‌ها و بخش‌ها مصرف شود تا اهالی و تولیدکنندگان، برکات ملموس این فریضه الهی را در آبادی دیار خود مشاهده کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری اصل با تبیین رسالت‌های تبلیغی روحانیون مستقر در نهاد‌ها خاطرنشان کرد: مردم علاوه بر فراگیری احکام، به شیوه زیست مومنانه و پیوند‌های اجتماعی توجه دارند. مبلغان و روحانیون باید به مباحثی نظیر اخلاق در خانواده، روابط حسنه با اطرافیان، امانتداری و مسئولیت‌های اجتماعی پرداخته و با اتکا به تعالیم قرآن، روایات و نهج‌البلاغه نیاز‌های فکری و اخلاقی اقشار مختلف را پاسخ دهند.

وی افزود: تاثیرگذارترین تبلیغ، تبلیغ عملی است. چنانچه گفتار ما با صدق، تواضع، پاکدستی و رفتار شایسته همراه باشد، اعتماد عمومی به خادمان دین و آموزه‌های اهل‌بیت (ع) بیش از پیش تعمیق خواهد یافت.

امام جمعه تبریز با تجلیل از پیشینه درخشان جهاد سازندگی و تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه جهاد کشاورزی در تامین مایحتاج عمومی و معیشت مردم گفت: تامین معیشت آبرومندانه برای جامعه، بستر آرامش خاطر و بندگی پروردگار را فراهم می‌سازد. رسیدگی به مطالبات تولیدکنندگان، کشاورزان و دامداران و تسهیل امور آنان یک وظیفه و جهادی ارزشمند است.