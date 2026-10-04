­رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از نیاز بخش معدن و صنایع معدنی کشور به ۴۰۰ دستگاه دامپتراک خبر داد و گفت: تجمیع این نیاز و تعریف مدل متمرکز برای تأمین و ساخت، می‌تواند ظرفیت شرکت‌های داخلی را در تولید ماشین‌آلات معدنی فعال کند.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ در نشست مشترک محمدمسعود سمیعی‌نژاد، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، و فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، مدل‌های تأمین و ساخت متمرکز دامپتراک با هدف استفاده حداکثری از توان داخلی بررسی شد.

در این نشست، ظرفیت‌های کشور در حوزه طراحی، مهندسی، تأمین قطعات و ساخت تجهیزات سنگین معدنی مورد بررسی قرار گرفت و بر توسعه ساخت داخل ماشین‌آلات معدنی و کاهش وابستگی به تأمین خارجی تأکید شد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشاره به پایش انجام‌شده درباره نیاز شرکت‌های بخش معدن و صنایع معدنی گفت: بر اساس این بررسی‌ها، بخش معدن در حال حاضر به ۴۰۰ دستگاه دامپتراک نیاز دارد.

سمیعی‌نژاد افزود: تجمیع این نیاز و تعریف یک مدل متمرکز برای تأمین و ساخت دامپتراک می‌تواند زمینه فعال شدن ظرفیت‌های داخلی و توسعه زنجیره ساخت ماشین‌آلات معدنی را فراهم کند.

در این نشست، مدل‌های مختلف تأمین مالی طرح نیز بررسی شد تا ضمن فراهم شدن امکان تأمین تجهیزات مورد نیاز معادن، سازوکاری پایدار برای مشارکت سازندگان و تأمین‌کنندگان داخلی ایجاد شود.

فرشاد مقیمی رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز با تأکید بر ظرفیت‌های صنعتی و تخصصی کشور گفت: با همکاری ایمیدرو، این طرح عملیاتی خواهد شد و ایدرو آمادگی دارد ظرفیت‌های موجود در بخش صنعت و سازندگان داخلی را برای تحقق این هدف به کار گیرد.

بر اساس جمع‌بندی انجام‌شده، کارگروه مشترک ایمیدرو و ایدرو با هدف بررسی جزئیات، تدوین مدل اجرایی و پیگیری فرآیند تأمین و ساخت متمرکز دامپتراک‌ها تشکیل خواهد شد.

این همکاری می‌تواند با پاسخگویی به نیاز معادن کشور، زمینه توسعه توان طراحی و ساخت ماشین‌آلات سنگین، تعمیق ساخت داخل و ایجاد بازار پایدار برای سازندگان ایرانی را فراهم کند.



بیشتر بخوانید: ساخت دامپتراک ۱۵۰ تنی