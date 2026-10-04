در علمی «آبزی‌پروری پایدار، راهبردی برای امنیت غذایی و پروتئین سالم» اعلام شد واکسیناسیون بچه‌ماهی قزل‌آلای دریایی از سال ۱۴۰۵ اجباری شده و توسعه آبزی‌پروری پایدار از الزامات تأمین امنیت غذایی است.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما ، کارشناسان در سومین نشست «امنیت غذایی و توسعه پایدار زیست‌بوم» با تأکید بر نقش آبزی‌پروری در تأمین پروتئین سالم و امنیت غذایی، اعلام کردند بیش از ۵۲ درصد محصولات آبزی جهان از طریق آبزی‌پروری تولید می‌شود و برای نخستین بار در سال ۲۰۲۴، میزان تولید آبزی‌پروری از صید پیشی گرفته است.

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور گفت: رویکرد این سازمان از کنترل بیماری پس از وقوع به پیشگیری پیش‌دستانه تغییر کرده و یکی از اقدامات جدید، واکسیناسیون آبزیان با هدف کاهش مصرف آنتی‌بیوتیک است.

رضا اسدی افزود: بر این اساس، واکسیناسیون بچه‌ماهی قزل‌آلای دریایی از سال ۱۴۰۵ اجباری شده و بخشنامه مربوط به آن نیز از سوی سازمان دامپزشکی صادر شده است.

مهدی شکوری، معاون توسعه آبزی‌پروری سازمان شیلات ایران نیز با اشاره به آمار‌های فائو گفت: در سال ۲۰۲۴ از مجموع ۱۹۵ میلیون تن آبزیان جانوری تولیدشده در جهان، حدود ۱۰۳ میلیون تن از آبزی‌پروری و مابقی از صید تأمین شده است.

وی با بیان اینکه آینده تأمین آبزیان جهان به اصلاح شیوه تولید و افزایش بهره‌وری وابسته است، گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، تولید آبزیان پرورشی کشور باید تا سال ۱۴۰۷ به حدود ۹۵۰ هزار تن برسد.

در این نشست، مهدی سلطانی، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، نیز آبزی‌پروری پایدار را جزء لاینفک امنیت غذایی دانست و گفت: این بخش علاوه بر تأمین پروتئین، می‌تواند به اشتغال، توسعه اقتصادی مناطق روستایی و ساحلی و کاهش فشار بر منابع طبیعی کمک کند.

احمد عرفان‌منش، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی تهران نیز افزایش جمعیت و محدودیت منابع آب شیرین را از عوامل حرکت کشور‌ها به سمت توسعه آبزی‌پروری عنوان کرد و بر استفاده از ظرفیت آب‌های شور برای تولید آبزیان تأکید کرد.

کارشناسان حاضر در این نشست همچنین بر ضرورت بهبود کیفیت بچه‌ماهی، ثبت و استفاده از داده‌های مزارع، توسعه زیرساخت‌های ژنتیکی، ارزیابی‌های بهداشتی مستمر و حرکت از خام‌فروشی به سمت فرآوری و بسته‌بندی محصولات آبزی تأکید کردند.