معاون سیاسی امنیتی استاندار قم از آغاز روند آماده‌سازی زیرساخت‌های هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در استان خبر داد و گفت: اگرچه هنوز زمان قطعی برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور ابلاغ نشده، اما پیشنهاد برگزاری آن در آبان ماه مطرح است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرتضی حیدری، معاون سیاسی امنیتی استاندار قم در حاشیه جلسه ستاد انتخابات استان با اشاره به دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت کشور، گفت: اقدامات لازم برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در قم آغاز شده و زیرساخت‌های موجود در حال بررسی و به‌روزرسانی هستند.

وی با بیان اینکه هنوز زمان مشخصی برای برگزاری این انتخابات تعیین نشده است، افزود: پیشنهاد‌هایی از سوی وزارت کشور به هیئت دولت ارائه شده که بر اساس آن، احتمال برگزاری انتخابات در آبان ماه وجود دارد؛ لذا زمان دقیق و رسمی پس از تصویب نهایی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم، اقدامات جاری ستاد انتخابات استان را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر کنترل و بررسی وضعیت ارتباطات شعب، به‌روزرسانی جلسات هیئت‌های اجرایی و برآورد نیازمندی‌های لجستیکی در دستور کار قرار دارد تا در صورت ابلاغ زمان نهایی، زیرساخت‌های برگزاری یک انتخابات مطلوب کاملاً فراهم باشد.

حیدری تأکید کرد: کلیه امور مربوط به جدول زمان‌بندی، ضوابط تبلیغات و زمان رسمی آغاز تبلیغات نامزد‌ها نیز پس از ابلاغ وزارت کشور اعلام خواهد شد و فعلاً تمرکز استان بر آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم است.

گفتنی است، هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا که پیش‌تر برای ۱۱ اردیبهشت برنامه‌ریزی شده بود، به دلیل شرایط خاص کشور به تعویق افتاده بود.



