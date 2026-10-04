همزمان با هفته ملی کودک، پویانمایی سینمایی «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی، از چهاردهم تا شانزدهم مهرماه به صورت نیم‌بها میزبان مخاطبان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پویانمایی سینمایی «سفینه نجات» محصول استودیوی «اسکای‌فریم»، در هفته ملی کودک با ارائه تسهیلات ویژه، پذیرای خانواده‌ها و کودکان است.

بنا بر اعلام روابط عمومی این پروژه، بلیت‌های این اثر که در آستانه رسیدن به فروش ۳۵ میلیارد تومانی است، از سه‌شنبه تا پنجشنبه (۱۴ تا ۱۶ مهرماه) به صورت نیم‌بها عرضه می‌شود.

همچنین در راستای برنامه‌های هفته ملی کودک، زنجیره سینمایی «بهمن سبز» از ۱۱ تا ۲۴ مهرماه با برگزاری جشنواره «فضانوردان کوچک» در استان‌ها، میزبان مخاطبان کودک و نوجوان خواهد بود.

این انیمیشن با شعار «نقشتو پیدا کن» و مدیریت دوبلاژ سعید شیخ‌زاده و نقش‌آفرینی جمعی از صداپیشگان از جمله سحر صحامیان، ابراهیم شفیعی، زهرا سلیمی، شایان شامبیاتی، مریم رادپور، ارسلان جولایی، نیما نکویی و مینا قیاس‌پور، توسط پخش «بهمن سبز» در سینماهای سراسر کشور در حال اکران است.