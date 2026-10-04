معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: مدیریت الگوی مصرف در بخش‌های مختلف به‌ویژه کشاورزی باید با جدیت دنبال شود و در این زمینه توسعه گلخانه‌ها، اصلاح شیوه آبیاری و ترویج الگوی کشت مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، علیرضا قامتی در حاشیه پنجمین جلسه کارگروه سازگاری با کم‌آبی خراسان رضوی اظهار کرد: تغییرات اقلیمی موجب شده مدیریت مصرف آب در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، خدمات و بهداشت اهمیت بیشتری پیدا کند.

وی اظهار کرد: با وجود افزایش بارندگی در سال گذشته نسبت به سال قبل و میانگین بلندمدت، این افزایش بارش به افزایش ذخایر آبی منجر نشده است و حدود ۴۰ درصد مصارف آب شرب مشهد و بخشی از شهر‌های استان از محل ذخایر سد‌ها تأمین می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: در حوزه کشاورزی که بیش از ۸۳.۵ درصد از میزان مصرف آب استان را به خود اختصاص می‌دهد، باید همزمان در زمینه ترویج الگوی کشت، اصلاح روش‌های آبیاری و استفاده از فناوری‌های موجود اقدام شود. همچنین توسعه گلخانه‌ها می‌تواند نیاز آبی را تا ۹۰ درصد کاهش دهد و مجموع این اقدامات به مدیریت مصرف آب کمک خواهد کرد.

قامتی افزود: در سال جاری نسبت به دو سال قبل، حدود هزار و ۵۰۰ لیتر بر ثانیه کاهش مصرف آب شرب در شهر مشهد داشته‌ایم که این موضوع معطوف به مدیریت منابع آبی و فرهنگ استفاده از آب بوده است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به اقدامات مربوط به تأمین آب گفت: موضوعات مختلفی در جلسات دنبال می‌شود که از جمله آنها انتقال آب از دریای عمان، انتقال آب از اضلاع شمالی مشهد و ایجاد سد «شوریجه» است که به مرحله پایانی رسیده و نحوه انتقال آن نیز در دستور کار این جلسه قرار دارد.

وی درباره پیش‌بینی‌های مربوط به پدیده ال‌نینو نیز اظهار کرد: بر اساس تحقیقات انجام‌شده در مرکز تحقیقات اقلیم‌شناسی، اثر این پدیده در مناطق مختلف خراسان رضوی تقریباً در محدوده حالت نرمال میانگین قرار دارد، اما احتمال جابه‌جایی زمانی بارش‌ها و افزایش شدت بارش‌ها متصور است. بر همین اساس، موضوع آبخیزداری در مسیر‌ها و همچنین لایروبی مسیر‌های عبوری از داخل شهر‌ها در جلسات مختلف دنبال می‌شود.

قامتی بیان کرد: بخشی از این اقدامات در کارگروه سازگاری با کم‌آبی و بخشی نیز در شورای مدیریت بحران دنبال می‌شود. شهرداری‌ها نیز لایروبی‌ها را با هماهنگی لازم انجام داده‌اند و این موضوع در نشست با فرمانداران به‌عنوان رؤسای شورای مدیریت بحران شهرستان‌ها و رؤسای کارگروه‌های سازگاری با کم‌آبی شهرستان‌ها مطرح و پیگیری می‌شود.