رئیس دانشگاه یزد، مهارت‌افزایی دانشجویان، توسعه فعالیت‌های علمی و فناوری و حمایت از شرکت‌های فناور را از مهم‌ترین رویکرد‌های این دانشگاه در سال تحصیلی جدید اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، رئیس دانشگاه یزد در جمع خبرنگاران، با تشریح برنامه‌ها و فعالیت‌های این دانشگاه در سال تحصیلی جدید، گفت: راه‌اندازی شهرک «یزدانش» در زمینی به وسعت ۱۷۰ هکتار، مهم‌ترین طرح دانشگاه یزد برای توسعه زیست‌بوم فناوری و استقرار شرکت‌های فناور است.میر فخرالدین افزود: با راه‌اندازی این شهرک، پیش‌بینی می‌شود زمینه اشتغال بیش از ۵۰۰ نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فراهم شود.وی با اشاره به الگوی طراحی و اجرای این شهرک اظهار کرد: شهرک یزدانش با بهره‌گیری از الگو‌های موفق جهانی و پس از نمونه‌های اجراشده در استان‌های تهران و اصفهان، در استان یزد ایجاد خواهد شد.

رئیس دانشگاه یزد همچنین از فعالیت ۷۰ شرکت فناور در پردیس فناوری این دانشگاه خبر داد و گفت: این شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف فعالیت دارند و محصولات و دستاورد‌های دانش‌بنیان قابل توجهی ارائه کرده‌اند.میر فخرالدین با تأکید بر نقش دانشگاه یزد به عنوان دانشگاه مادر استان یزد، افزود: تلاش می‌کنیم با راه‌اندازی رشته‌های تحصیلی متناسب با نیاز‌های جامعه و بازار کار، نقش دانشگاه را در تأمین نیروی انسانی متخصص و پاسخگویی به نیاز‌های استان به خوبی ایفا کنیم.

وی گفت: در حال حاضر ۱۳ هزار و ۵۰۰ دانشجو در ۲۳۱ رشته تحصیلی در دانشگاه یزد مشغول به تحصیل هستند و حدود ۵۰۰ عضو هیئت علمی نیز در این دانشگاه فعالیت می‌کنند.