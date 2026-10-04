صدای انفجار در محدوده شهر بندرخمیر مربوط به عملیات عادی و قانونی شرکت گچ صدف روبروی جنگل حرا بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرمانداری خمیر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ به اطلاع شهروندان عزیز می‌رساند صدای انفجار شنیده شده در محدوده بندرخمیر، مربوط به عملیات عادی و قانونی شرکت گچ صدف خمیر روبروی جنگل حرا بوده است.

در این اطلاعیه آمده است؛ این عملیات با رعایت کامل شیوه نامه‌های ایمنی و طبق مجوز‌های صادر شده اجرا شده و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.

بیشتربخوانید:انهدام مهمات عمل نکرده دشمن در شرق هرمزگان؛ ۸ مهر