رئیس بنیاد نخبگان آذربایجان شرقی از شناسایی و فعالیت ۴۳۰۰ نخبه در استان خبر داد و گفت: در سال‌های اخیر روند شناسایی و پرورش نخبگان در استان از نظر کمی و کیفی رشد قابل توجهی داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،یوسف زندی در نخستین نشست نخبگانی خبرنگاران آذربایجان شرقی با اشاره به نقش نخبگان در پیشرفت جامعه گفت: نخبه مغز جامعه است و اگر نخبگان در رسانه‌ها حضور موثر و نقش‌آفرین داشته باشند می‌توانند در سطوح مختلف کشور سکان‌دار و اثرگذار باشند.

وی همچنین نقش خبرنگاران را در شناخت، معرفی و مطالبه‌گری ظرفیت‌های نخبگانی مهم دانست و گفت: خبرنگاران با انعکاس دستاوردها، مسائل و دغدغه‌های نخبگان می‌توانند زمینه ارتباط بیشتر جامعه با نخبگان و استفاده از ظرفیت‌های آنان برای حل مسائل کشور را فراهم کنند.

رئیس بنیاد نخبگان آذربایجان شرقی افزود: رسانه‌ها می‌توانند پل ارتباطی میان نخبگان، مسئولان و مردم باشند و با روایت توانمندی‌های نخبگان، زمینه امیدآفرینی و بهره‌گیری از ایده‌ها و ظرفیت‌های علمی و تخصصی آنان را فراهم کنند.

زندی با بیان اینکه بنیاد ملی نخبگان با هدف شناسایی و حمایت از ظرفیت‌های برتر جامعه فعالیت می‌کند گفت: نخبه‌یابی، نخبه‌پروری، نخبه‌گزینی و نخبه‌گماری از فلسفه‌های اصلی ایجاد بنیاد نخبگان است.

وی از فعالیت ۳۲ کارگروه تخصصی نخبگان در حوزه‌های مختلف در استان خبر داد و افزود: این کارگروه‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، مسائل و نیاز‌های تخصصی حوزه‌های مختلف را بررسی و برای حل آنها راهکار ارائه می‌کنند.

گفتنی است در این نشست بر ضرورت تقویت ارتباط میان جامعه نخبگانی و رسانه‌ها و استفاده از ظرفیت خبرنگاران برای معرفی و هدایت توانمندی‌های نخبگان تاکید شد.

در پایان این نشست از تمبر نخبگان خبرنگار و طرح یک رسانه یک مشاور رونمایی شد.