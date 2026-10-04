

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به مناسبت هفته ناشنوایان، همایش ملی قهرمانان سکوت با حضور ۱۲۰ نفر از استا‌ن‌های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، قم، کرمان و همدان در اردوگاه لقمان حکیم کاشان به مدت سه روز برگزار شد.

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین در این مراسم از برپایی موکب در موسم اربعین، تجمع در اجتماعات شبانه و اعزام چند گروه از ناشنوایان به مراسم اربعین و اجرای آثار هنری در موسوم اربعین تشکر کرد.

حجت الاسلام حمید احمدی با تقدیر از تربیت چند مبلغ توانمند به زبان اشاره گفت: کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین نیز برای تسهیل حضور ناشنوایان داوطلب در مراسم اربعین و ساماندهی تولیدات آنان گروه ناشنوایان اربعینی را با مسئولیت یکی از فعالان این حوزه که از مترجمان زبان اشاره است، تشکیل داده و هر سال صد‌ها ناشنوا را با ساماندهی به اربعین اعزام می‌کند و ضمنا در گروه‌های جهادی نیز آنان را فعال کرده است.



حضور فعال در مراسم جاماندگان اربعین، ثبت نام در گروه‌های جان‌فدا، تشکیل گروه‌های فعال جهادی، گروه‌های سرود و تئاتر و بر پایی مراسم عزاداری و تبیینی ویژه ناشنوایان از اقدام‌های ارزشمند فعالان مردمی با مشارکت خود ناشنوایان در سراسر کشور است.

در ادامه این مراسم از نماهنگ «خیل بندگان» که «سروده رهبر شهید در وصف ناشنوایان» است رونمایی شد.