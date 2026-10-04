شهرستان فیروزکوه میزبان ۲۶ کاروان فرهنگی-ورزشی دوچرخه‌سواران کاشان شد که در مسیر زیارتی و سیاحتی ۱۳۰۰ کیلومتری اردهال به مشهد مقدس، با توقف در این شهر و زیارت امامزاده اسماعیل (ع)، مسیر خود را ادامه دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرپرست تیم دوچرخه سواری کاشان گفت: این تیم امسال بیست و ششمین سال پیاپی است که مسیر ۱۳۰۰ کیلومتری مشهد اردهال شهرستان کاشان را تا مشهدمقدس رکاب میزند.

سجاد مظفری افزود: ۱۲ دوچرخه سوار این مسیر زیارتی وسیاحتی را باهمکاری ارگان‌های مختلف فرهنگی رکاب میزنند.

این تیم پس از زیارت امامزاده اسماعیل (ع) فیروزکوه و استراحت چند ساعته، به مسیر خود ادامه دادند.