مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان از کاهش ۱۲ درصدی مصرف بنزین از ابتدای مرداد تا پایان شهریور با استفاده از ابزار‌های غیرقیمتی در این استان خبر داد و اعلام کرد: این رقم معادل صرفه‌جویی ۴۸ میلیون لیتر بنزین بوده و با ادامه روند کنترلی در دهه اول مهر مجموع رقم مدیریت مصرف بنزین به ۵۵ میلیون لیتر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما احمد سالاری‌فر با بیان اینکه اجرای طرح تخصیص سوخت کارت جایگاه‌ها به کارت‌های هوشمند سوخت خودرو‌ها در استان کرمان با هدف مدیریت ناترازی بنزین، پیشگیری از تشکیل صفوف طولانی و ارتقای شفافیت در چرخه توزیع فرآورده از مرداد ۱۴۰۵ آغاز شد، گفت: مشارکت مردم در منطقه کرمان سبب شد تا پایان شهریور ۹۷.۳۹ درصد مراجعه‌ها به جایگاه‌ها با کارت‌های سوخت شخصی ثبت شود و فقط ۲.۶۱ درصد سوخت‌گیری‌ها از طریق کارت اضطراری جایگاه‌ها (محدود به دستگاه‌های امدادی، نظامی، انتظامی و خدمات زیرساختی) انجام شده است، این در حالی است که نسبت استفاده از کارت شخصی در سطح ملی حدود ۶۰ درصد و استفاده از کارت اضطراری ۴۰ درصد است.

وی ادامه داد: بر اساس این طرح، در کنار لایه‌های ۶۰ لیتری با نرخ اول (۱۵۰۰ تومان) و ۵۰ لیتری با نرخ دوم (۳۰۰۰ تومان) که درمجموع ۱۱۰ لیتر را تشکیل می‌دهد، یک لایه جدید ۵۰ لیتری مازاد به ارزش ۱۰ هزار تومان در کارت‌های هوشمند سوخت استان شارژ شد تا سهمیه ماهانه خودرو‌ها به ۱۶۰ لیتر افزایش یابد و مالکان خودرو‌ها بتوانند در هر ساعت از شبانه‌روز و در هر جایگاه بدون محدودیت سوخت‌گیری کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان با اشاره به اینکه بررسی شاخص‌های مصرف سوخت از ابتدای مرداد تا پایان شهریور حاکی از کاهش ۱۲ درصدی مصرف بنزین در استان کرمان نسبت به مدت مشابه پارسال است، افزود: این رقم معادل صرفه‌جویی ۴۸ میلیون لیتر بنزین بوده و با تداوم روند کنترلی در دهه اول مهر و ثبت نزدیک به ۷ میلیون لیتر صرفه‌جویی بنزین در این مدت، مجموع رقم مدیریت مصرف بنزین به ۵۵ میلیون لیتر رسیده است.

سالاری‌فر تصریح کرد: پیش از این، سهمیه سوخت متقاضیان از محل کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها و بر اساس مصوبات ستاد سوخت و در ساعات محدودی توزیع می‌شد که با اتمام سهمیه در طول شبانه‌روز، امکان سوخت‌گیری برای بسیاری از شهروندان سلب می‌شد، اما با اجرای این طرح، سهمیه کارت اضطراری جایگاه‌ها مستقیم به کارت‌های سوخت شخصی خودرو‌های استان منتقل شد.

افزایش ۴۶ درصدی مصرف سی‌ان‌جی

وی همچنین از رشد ۲۶ درصدی مصرف سی‌ان‌جی در مرداد و ۴۴ درصدی آن در شهریور با اجرای تخصیص سهمیه کارت جایگاه‌ها به کارت سوخت شخصی خودرو‌ها نسبت به بازه‌های مشابه پارسال خبر داد و افزود: به همین منظور، با همکاری مدیریت طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، فرایند دوگانه‌سوز کردن خودرو‌های اینترنتی با پیمایش بالا در حال انجام است و تاکنون برای ۲۵۰۰ دستگاه خودرو در این بخش، پیامک فراخوان به‌منظور تکمیل ثبت‌نام، ارسال شده است که دولت برای این فرایند، یارانه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته است.

استقرار «سامانه سبا» برای مدیریت تخصیص سوخت اقشار مختلف

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان با بیان اینکه به‌منظور جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و اطمینان از رسیدن فرآورده به مصارف واقعی، کارگروهی ذیل شورای تأمین استان تشکیل شده است، تصریح کرد: در این چهارچوب، «سامانه سبا» با هدف بررسی کارشناسی و تخصیص سهمیه بنزین اضطراری طراحی و عملیاتی شده است.

سالاری‌فر افزود: این سامانه نیاز‌های شرکت‌های صنعتی-معدنی، دستگاه‌های اجرایی زیرساختی و تاکسی‌های اینترنتی را پایش می‌کند. همچنین، از نیمه دوم مهر، با بهره‌گیری از اطلاعات اداره کل آموزش و پرورش، تخصیص سهمیه به سرویس‌های مدارس و فرهنگیانی که دارای فاصله مسیر بین محل سکونت و تدریس هستند، از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

اجرای طرح صدور آنی کارت سوخت در کرمان

وی با اشاره به اجرای طرح صدور آنی کارت سوخت در استان کرمان، بیان کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، سامانه صدور آنی کارت سوخت و دستگاه‌های چاپ کارت سوخت شخصی در تمامی نواحی استان فعال شده است و متقاضیان می‌توانند پس از ثبت درخواست در سامانه مربوطه (سامانه تخصصی صدور کارت هوشمند سوخت)، با مراجعه به نواحی مشخص‌شده، طی کمتر از ۲۴ ساعت کارت هوشمند سوخت خود را دریافت کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان یادآور شد: همچنین، همسو با تشدید نظارت‌ها بر چرخه سوخت‌گیری و پایش رفتار کارت‌های سوخت، با همکاری دستگاه‌های نظارتی، تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی، بیش از ۷ هزار کارت سوخت مهاجر در جایگاه‌های استان کرمان شناسایی، مسدود و باطل شد.