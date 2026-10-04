به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، لهونی با اشاره به برگزاری کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان در سال جاری گفت: این کنگره مهم‌ترین رویداد حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در استان است و همه دستگاه‌های اجرایی باید برای برگزاری هرچه بهتر آن پای کار باشند.

معاون دبیر شورای هماهنگی و نظارت ترویج و توسعه ایثار و شهادت بنیاد شهید کشور گفت: شهدا و مردم غیور کردستان با ایستادگی در برابر تهدید‌ها و توطئه‌های دشمن، از دین، انقلاب و مرز‌های کشور دفاع کردند.