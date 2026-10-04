جنگنده‌ها و توپخانه عربستان سعودی امروز چندین منطقه در استان‌های صعده و الجوف یمن را هدف قرار دادند.

موج حملات هوایی و توپخانه‌ای عربستان سعودی به یمن

موج حملات هوایی و توپخانه‌ای عربستان سعودی به یمن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شبکه خبری المسیره یمن امروز یکشنبه از حملات هوایی و توپخانه‌ای عربستان سعودی به استان‌های صعده و الجوف در شمال این کشور خبر دادند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، جنگنده‌های عربستان سعودی استان الجوف را در چندین نوبت هدف حملات خود قرار دادند. در همین استان، یک شهروند بر اثر حملات عربستان سعودی به شهرستان الحزم زخمی شد.

گزارش‌ها حاکی است، در صعده نیز حملات پراکنده، اما سنگین بود. توپخانه عربستان سعودی مناطقی از شهرستان مرزی رازح و همچنین شهرستان مرزی باقم را گلوله‌باران کرد.

در شهرستان حیدان، حمله موشکی عربستان سعودی به روستا‌های مرزی به زخمی شدن یک دختر خردسال انجامید. جنگنده‌های عربستان سعودی همچنین شهرستان‌های کتاف و البقع را در سه نوبت هدف حمله و شهرستان سحار را با دو نوبت هدف حمله قرار دادند.

صعده و الجوف از استان‌های شمالی یمن هستند که از سال ۲۰۱۵ و آغاز حملات ائتلاف سعودی، به‌طور مکرر هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار گرفته‌اند.

صعده به‌عنوان پایگاه اصلی جنبش انصارالله، یکی از پرهدف‌ترین مناطق یمن در طول جنگ محسوب می‌شود و شهرستان‌های مرزی آن مانند رازح، باقم و حیدان بار‌ها شاهد درگیری و حملات بوده‌اند.

حملات به این مناطق معمولاً تلفات غیرنظامی و خسارات به زیرساخت‌های محلی برجای می‌گذارد.