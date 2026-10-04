به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما سردار احمد رضا رادان، فرمانده انتظامی کشور، در مراسم رونمایی از دستاورد‌های جدید فناوری پلیس به مناسبت هفته فراجا، با اعلام گذار از روش‌های سنتی به مدیریت هوشمند، از تغییر روشهای عملیاتی در پلیس خبر داد.

وی با تأکید بر ضرورت جایگزینی کاغذ با داده گفت: برنامه‌های جدید برای استقرار نیرو بر مبنای تحلیل جغرافیایی و ایجاد سازوکار‌های نظارتی مستقیم توسط شهروندان بر عملکرد مأموران طراحی شده است.

فرمانده انتظامی کشور با نقد رویکرد‌های قدیمی در مدیریت ترافیک و گشت‌زنی، تصریح کرد: استقرار نیرو‌ها دیگر نباید بر اساس فاصله‌های کیلومتری (مانند حضور خودرو در هر ۵۰ کیلومتر) تعیین شود.

ویگفت: در عصر حاضر، آنچه تعیین‌کننده است، داده‌ها هستند. ما باید بدانیم در کدام نقطه باید باشیم و در کجا نباید باشیم. بر اساس تحلیل‌های جغرافیایی، اگر در یک محدوده ۳۰ کیلومتری، کانون وقوع حوادث شناسایی شود، باید تمرکز اصلی نیرو‌ها و دوربین‌ها در همان نقطه باشد.» وی این رویکرد را تنها راه تبدیل شدن به یک سازمان هوشمند و ارائه خدمات دقیق‌تر به شهروندان دانست.

سردار رادان با اشاره به شعار «در زمان بحران، هر گشت ما، یک پاسگاه و یک کلانتری است»، از برنامه‌ی جدید پلیس برای افزایش شفافیت عملکرد مأموران خبر و ادامه داد: پلیس در نظر دارد از طریق فناوری QR Code، امکان نظارت مستقیم مردم بر عملکرد مأموران را فراهم کند.

به گفته وی: همان‌طور که در ورودی اماکن از این فناوری استفاده می‌شود، در آینده شهروندان می‌توانند با اسکن کد اختصاصی هر گشت، کیفیت برخورد، میزان هوشیاری و دقت مأمور را ارزیابی و گزارش کنند. این اقدام، تضمین‌کننده پاسخگویی پلیس به مطالبات مردم است.

فرمانده انتظامی کشور با اشاره به دغدغه‌های امنیتی مردم، از جمله سرقت و جرایم جنایی، بر نقش حیاتی فناوری در کشف علمی جرم تأکید و تصریح کرد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در صحنه‌های جرم، باعث ایجاد تحول در سرعت و دقت کشف جرایم می شود.

وی نسبت به خطر «سامانه‌ای شدن» (جزیره‌ای عمل کردن) هشدار و ادامه داد: ما باید از مرحله‌ی سامانه‌های متعدد، به سمت ایجاد یک “جام‌جهان‌نمای انتظامی” و سکو‌های یکپارچه ابری حرکت کنیم. اگر پلیس تنها در قالب سامانه‌های پراکنده تعریف شود، کارایی خود را از دست خواهد داد؛ هدف ما تجمیع داده‌ها در یک پلتفرم واحد برای مدیریت هوشمند است.

سردار رادان، با قدردانی ویژه از معاونت فاوا و تیم‌های فنی و پژوهشی، این بخش را یکی از ارکان برجسته و «مجاهدانه» سازمان دانست. وی با تأکید بر اعتماد پلیس به توانمندی‌های داخلی، خاطرنشان کرد: ما در مسیر هوشمندسازی، تنها به شرکت‌های خارجی تکیه نمی‌کنیم؛ بلکه با تکیه بر شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، زنجیره‌ای از نوآوری را در سازمان ایجاد کرده‌ایم که امروز نتایج آن در پروژه‌های ارائه‌شده مشهود است.