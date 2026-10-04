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حمیدرضا خانمحمدی گفت: ۸ هزار طرح مدرسهسازی در کشور تعریف شده که با اجرای آنها بسیاری از کاستیها مانند تراکم بالای ۳۵ دانشآموز در هر کلاس حذف میشود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در کنگان در جنوب استان بوشهر به خبرنگار صداوسیما گفت: با تعریف نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی در کشور، نزدیک به ۸ هزار طرح در دستور کار قرار گرفتو
حمیدرضا خانمحمدی افزود: با پایان این طرحها بسیاری از کاستیهای موجود در بخش آموزش در مدارس زدوده میشود.
او ادامه داد: با اجرای این طرحها سرانه زیر ۳ متر حذف میشود، همچنین مدارس کانکسی، مدارس سنگی و مدارس تخریبی نیز حذف خواهند شد.
خانمحمدی اضافه کرد: تلاش میشود با اجرای مدرسهسازی، تراکم بالای ۳۵ دانشآموز در هر کلاس نیز حذف شود.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: تا مهر امسال ۴ هزار و ۷۰۰ طرح تقدیم دانشآموزان در سراسر کشور شد و امیدواریم ماندۀ آنها نیز سال آینده بهپایان برسد.