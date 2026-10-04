به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در کنگان در جنوب استان بوشهر به خبرنگار صداوسیما گفت: با تعریف نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی در کشور، نزدیک به ۸ هزار طرح در دستور کار قرار گرفتو

حمیدرضا خان‌محمدی افزود: با پایان این طرح‌ها بسیاری از کاستی‌های موجود در بخش آموزش در مدارس زدوده می‌شود.

او ادامه داد: با اجرای این طرح‌ها سرانه زیر ۳ متر حذف می‌شود، هم‌چنین مدارس کانکسی، مدارس سنگی و مدارس تخریبی نیز حذف خواهند شد.

خان‌محمدی اضافه کرد: تلاش می‌شود با اجرای مدرسه‌سازی، تراکم بالای ۳۵ دانش‌آموز در هر کلاس نیز حذف شود.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: تا مهر امسال ۴ هزار و ۷۰۰ طرح تقدیم دانش‌آموزان در سراسر کشور شد و امیدواریم ماندۀ آنها نیز سال آینده به‌پایان برسد.