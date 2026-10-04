در نشست پایش عملکرد کمیته سیما و منظر استان فارس، بر تقویت نقش این کمیته در تصمیم‌سازی‌های شهری، توجه به ویژگی‌های بومی و نظارت بر کیفیت معماری تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، نشست پایش عملکرد کمیته سیما و منظر استان فارس با حضور مسئولان حوزه شهرسازی و معماری و نماینده سازمان نظام مهندسی برگزار شد.

در این نشست بر اجرای دقیق وظایف کمیته‌های استانی و قابل مشاهده بودن نتایج تصمیمات آنها در فضای شهری تأکید شد.

مدیرکل دفتر ترویج معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش، بررسی طرح معماری بناهای شاخص و مساکن حمایتی را از محورهای مهم فعالیت این کمیته عنوان کرد.

سیداحمد حسینی‌نیا گفت: بناهای شاخص باید پیش از اجرا در کمیته سیما و منظر استان بررسی و تأیید شوند.

وی همچنین بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی و حرفه‌ای درباره اهمیت کیفیت معماری و منظر شهری تأکید کرد.

در این نشست، نحوه تعیین پهنه‌های مناسب بلندمرتبه‌سازی در فرایند تهیه و بازنگری طرح‌های جامع شهری نیز مورد بررسی قرار گرفت.

حاضران بر تدوین ضوابط متناسب با شرایط اقلیمی، فرهنگی، محیطی و کالبدی فارس و شهرهای این استان تأکید کردند.

همچنین جایگاه نظارتی کمیته استانی بر کمیته‌های شهری و مناطق شهرداری‌ها و حدود وظایف این بخش مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان، بر افزایش هماهنگی دستگاه‌های مرتبط برای بهبود کیفیت معماری و چهره شهری و اجرای مأموریت‌های ابلاغی تأکید شد.