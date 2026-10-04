فرمانده انتظامی استان یزد، از کشف پرونده تخلف تعهد ارزی به مبلغی بیش از ۱۹۹ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سردار علیرضا دلیری گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با استعلام از مراکز دولتی، از تخلف تعهد ارزی یکی از شرکت‌های تجاری مطلع شدند. وی افزود: پس از بررسی‌های مقدماتی، یکی از مسئولان این شرکت به عنوان دریافت کننده ارز دولتی به پلیس امنیت اقتصادی هدایت و ملزم به پرداخت مبلغ ۱۹۹ میلیارد ریال به صندوق ارزی دولت شد.

فرمانده انتظامی استان یزد در خاتمه ضمن قدردانی از همکاری خوب دستگاه قضایی با پلیس یزد گفت: شهروندان هرگونه اخبار و اطلاعات در این زمینه را با پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۳۰۱۱۰ یا ۱۱۰ اطلاع دهند.