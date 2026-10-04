به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛نماینده مردم خرم آبا و چگنی در مجلس شورای اسلامی و فرماندار خرم آباد از روند عملیات ساخت راه‌های دسترسی روستا‌های مسیر گردشگری نوژیان تا ایستگاه کشور بازدید کردند.

در این بازدید هادی هاشمی نیا با تأکید بر ضرورت رفع مشکل مردم این مناطق و رونق گردشگری در روستای نوژیان گفت: با تکمیل راه ارتباطی و دسترسی این آبشار به سمت نوژیان و خرم آباد ممشکل مردم این مناطق مرتفع خواهد شد .



فرماندار خرم آباد هم با اشاره به ظرفینهای کشاورزی ،گردشگری و تولیدی مناطق روستایی مسیر آبشار نوژیان به ایستگاه کشور افزود:طرح مسیر دسترسی آبشار نوزیان به ایستگاه کشور به طول ۱۸ کیلومتر است که تاکنون سه و نیم کیلومتر آن برای عملیات زیرسازی و آسفالت وارد مرحله پیمان شده است.

نورالدین درمنان با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح بیان کرد: تلاش می شود عملیات بخش تحت پیمان با سرعت بیشتری پیش برود و طرح زودتر از زمان مقرر به اتمام برسد.