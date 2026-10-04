بنا به اعلام دانشگاه علوم پزشکی دزفول ، کار ساخت مرکز خدمات جامع سلامت روستای شهید بهشتی این شهرستان با اعتبار ۲۳ میلیارد تومان بزودی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: پس از پیگیری‌های متعدد مجموعه مدیریتی این دانشگاه، پروژه ساخت ساختمان مرکز خدمات جامع سلامت روستای شهید بهشتی با اعتبار ۲۳ میلیارد تومان بزودی آغاز می شود.

مهدیه توکلی گفت: به یاری خدا این پروژه با زیربنای ۴۷۵ مترمربع، در مدت زمان ۱۲ ماه و از محل اعتبارات استانی ساخته خواهد شد.

وی با قدردانی از مساعدت‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جهت ساخت این پروژه گفت: بی تردید با ایجاد این زیر ساخت عمرانی، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در روستای شهید بهشتی توسعه و ارتقا یافته و پاسخگوی نیاز‌های مردم شریف و خونگرم این خطه خواهد بود.