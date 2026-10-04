مدیرکل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو از برنامه این سازمان برای توسعه استفاده از تجهیزات پرتابل و میدانی در فرآیند نمونه‌برداری و کنترل فرآورده‌ها خبر داد و گفت: انجام بخشی از کنترل‌ها در محل، سرعت پاسخگویی آزمایشگاهی را افزایش می‌دهد.

حرکت سازمان غذا و دارو به سمت کنترل‌های میدانی با تجهیزات پرتابل

حرکت سازمان غذا و دارو به سمت کنترل‌های میدانی با تجهیزات پرتابل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی انصاری دوگاهه، مدیرکل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو با اشاره به تفاوت ماهیت آزمایشگاه‌های سیار در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: در حوزه معاونت بهداشت و درمان، به دلیل ماهیت اورژانسی برخی موارد، از جمله بررسی سلامت مواد غذایی در محل، استفاده از تجهیزات و آزمایشگاه‌های سیار اهمیت بیشتری دارد.

وی افزود: در حوزه کالا‌های اساسی نیز تمرکز بر گمرک‌ها و مناطق مرزی است تا در صورت وجود مشکل، محصولات و کالا‌های فاسد یا نامنطبق در سریع‌ترین زمان شناسایی شوند.

مدیرکل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو ادامه داد: در حال حاضر این امکان وجود دارد که برخی نمونه‌ها به یخچال کارخانه‌ها منتقل شوند، اما تا زمان تأیید نتایج آزمایشگاهی، اجازه استفاده از آنها داده نمی‌شود.

انصاری دوگاهه تصریح کرد: هدف این است که کارشناسانی که برای نمونه‌برداری مراجعه می‌کنند، به تجهیزات پرتابل و میدانی مجهز شوند تا بخشی از کنترل‌های لازم در همان محل و در فیلد انجام شود.

وی با اشاره به مزایای این رویکرد گفت: انجام کنترل‌های اولیه در محل می‌تواند فرآیند بررسی نمونه‌ها را تسریع کرده و زمان پاسخگویی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و در نهایت به تصمیم‌گیری سریع‌تر درباره وضعیت فرآورده‌ها کمک کند.

مدیرکل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو ابراز امیدواری کرد که امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای توسعه کنترل‌های میدانی در سال جاری فراهم شود و این ظرفیت به‌تدریج در فرآیند‌های نمونه‌برداری و کنترل کیفیت مورد استفاده قرار گیرد.