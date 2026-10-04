به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما، بوشهر؛ نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست جمع‌بندی سفر به شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر که با حضور نماینده مردم شهرستان‌های جنوبی استان در مجلس شورای اسلامی، ارسلان زارع استاندار بوشهر، فرمانداران این شهرستان‌ها و شماری از مسئولان در شهرستان جم برگزار شد، گفت: امروز جمهوری اسلامی در یک جنگ تمام‌عیار با دشمنان قرار دارد؛ دشمنانی که هدفشان نابودی نماد ایستادگی و پیشرفت ایران است، اما با مقاومت مردم و تدبیر نظام، در این نبرد نیز شکست خواهند خورد.

علی نیکزاد با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی افزود: مردم استان بوشهر با همدلی، وحدت و انسجام پشتیبان کشور و نظام هستند.

او افزود: در جریان این سفر، شاهد اراده و عزم راسخ مردم جنوب استان بوشهر بودیم؛ مردمانی که با وجود تمام فشار‌های اقتصادی، همچنان پشتیبان نظام و انقلاب هستند و ما نیز وظیفه داریم با تمام توان در مسیر توسعه و حل مشکلات آنان گام برداریم.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح توافقات این سفر در حوزه آموزش و پرورش گفت: در تداوم تلاش‌های صورت‌گرفته برای توسعه فضا‌های آموزشی، امروز عملیات اجرایی ۳۶ کلاس درس جدید آغاز شد که گامی مهم در رفع کمبود‌ها به‌شمار می‌رود.

او با اشاره به توافقات صورت‌گرفته برای احداث فضا‌های جدید آموزشی اضافه کرد: همچنین برای احداث ۷۲ کلاس درس جدید در شهرستان‌های جنوبی استان برنامه‌ریزی صورت گرفته که مقرر شد با تأمین اعتبار به‌صورت ۵۰ درصد سهم سازمان نوسازی مدارس کشور و ۵۰ درصد سهم سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، عملیات اجرایی آنها در مدت ۱۶ ماه به‌پایان برسد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از اختصاص اعتبار برای تجهیز مدارس خبر داد و افزود: رئیس سازمان نوسازی مدارس قول مساعد برای تامین مبلغ ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای خرید تجهیزات آموزشی مدارس داد.